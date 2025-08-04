Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 августа 2025 в 17:40

Капустные отбивные — вкусно, быстро и безумно просто

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Как приготовить хрустящие капустные отбивные, которые понравятся даже тем, кто капусту не любит.

Капустные отбивные — идеальный вариант для тех, кто хочет разнообразить повседневное меню. Это простое и сочное блюдо готовится быстро и подойдет как самостоятельное угощение или гарнир к мясу.

Ингредиенты

  • Капуста — 1 кг
  • Яйца — 2 шт.
  • Мука — ½ стакана
  • Соль по вкусу
  • Панировочные сухари
  • Масло для жарки

Как готовить

  1. Подготовьте капустные листья: отварите целый кочан с удалённой кочерыжкой или бланшируйте листья отдельно.
  2. Остудите листья, удалите толстые прожилки и подровняйте края для удобства формирования.
  3. Сложите листья конвертом или стопкой, чтобы отбивные держали форму и не разваливались при жарке.
  4. Обваляйте заготовки в муке, затем окуните во взбитое яйцо с солью.
  5. Обмакните в панировочных сухарях и жарьте на разогретой сковороде до золотистой корочки.

Отбивные получаются хрустящими снаружи и сочными внутри. Лучше подавать их горячими — тогда раскрывается весь вкус. Этот рецепт — отличная альтернатива мясным котлетам и подойдет тем, кто хочет легкое, но сытное блюдо.

Попробуйте приготовить и убедитесь, что капуста может быть вкусной!

Кто сказал, что простое блюдо не может быть вкусным? Жареная картошка с грибами — это всегда праздник души и желудка!

рецепты
еда
кулинария
блюда
Валерия Мартынович
В. Мартынович
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Любителям фестиваля Signal сообщили неприятную новость
Автоэксперт раскритиковал инициативу ограничить срок службы легковых машин
Анастасия Волочкова рассказала, кто из продюсеров помог ей стать певицей
Россиян предупредили о грядущем росте цен на красную рыбу
Мусорный бизнес наворовал 33 млн рублей
Сына экс-главнокомандующего ВМФ России заподозрили в мошенничестве
Возле резиденции Путина задержали странного человека
Россияне оценили сообщения о блокировке WhatsApp осенью
Труп год гнил в лесу: маньяк из Череповца хранил трусы всех своих жертв
Знойная жара до +40 градусов? Погода в Москве в конце августа: чего ждать
Два новорожденных северных олененка пополнили Ленинградский зоопарк
Между Москвой и популярным курортом запустят новый поезд
Зонт не спасет. Москву накрыло сильным дождем: самые яркие кадры непогоды
В Подмосковье мигрант с ножом напал на спасателя
Швейцария раскрыла, как она ответит США на рекордно высокие пошлины
Известный продюсер дал прогноз на второй брак Дибровой
В МИД РФ назначили главу департамента Северной Атлантики
На Западе ополчились против Трампа за попытки запугать Россию
Женщины устроили погоню за извращенцем в колготках
Российскому алкогиганту предложили перейти на торговлю хлебом
Дальше
Самое популярное
Атака ВСУ на Сочи ночью 3 августа: последствия, разрушения, есть ли жертвы
Регионы

Атака ВСУ на Сочи ночью 3 августа: последствия, разрушения, есть ли жертвы

Без муки и лишнего жира: готовим хрустящие кабачковые оладьи на 85 ккал
Общество

Без муки и лишнего жира: готовим хрустящие кабачковые оладьи на 85 ккал

Путин добил Трампа, «Искандеры» в Изюме, ультиматум Пугачевой: что дальше
Россия

Путин добил Трампа, «Искандеры» в Изюме, ультиматум Пугачевой: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.