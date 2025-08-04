Капустные отбивные — вкусно, быстро и безумно просто

Как приготовить хрустящие капустные отбивные, которые понравятся даже тем, кто капусту не любит.

Капустные отбивные — идеальный вариант для тех, кто хочет разнообразить повседневное меню. Это простое и сочное блюдо готовится быстро и подойдет как самостоятельное угощение или гарнир к мясу.

Ингредиенты

Капуста — 1 кг

Яйца — 2 шт.

Мука — ½ стакана

Соль по вкусу

Панировочные сухари

Масло для жарки

Как готовить

Подготовьте капустные листья: отварите целый кочан с удалённой кочерыжкой или бланшируйте листья отдельно. Остудите листья, удалите толстые прожилки и подровняйте края для удобства формирования. Сложите листья конвертом или стопкой, чтобы отбивные держали форму и не разваливались при жарке. Обваляйте заготовки в муке, затем окуните во взбитое яйцо с солью. Обмакните в панировочных сухарях и жарьте на разогретой сковороде до золотистой корочки.

Отбивные получаются хрустящими снаружи и сочными внутри. Лучше подавать их горячими — тогда раскрывается весь вкус. Этот рецепт — отличная альтернатива мясным котлетам и подойдет тем, кто хочет легкое, но сытное блюдо.

Попробуйте приготовить и убедитесь, что капуста может быть вкусной!

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