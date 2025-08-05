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05 августа 2025 в 19:43

Профессор раскрыл, как в Японии на самом деле относятся к удару по Хиросиме

Профессор Кошкин: более 60% населения Японии одобряют бомбардировку Хиросимы

Фото: via www.imago-images.de/Global Look Press

В Японии с давних пор ведется пропаганда, рассказывающая о бомбардировке Хиросимы и Нагасаки как о благе для страны, сообщил профессор Института стран Востока Анатолий Кошкин. По его словам, сейчас более 60% населения страны одобряют атомные удары 80-летней давности, передает РИА Новости.

В Японии давным-давно ведется пропаганда о том, что использование американцами атомной бомбы является чуть ли не благом для этой страны. <…> Третье поколение уже выросло после войны, тем не менее более 60%, включая молодежь, заявляют, что это было правильное решение, которое ускорило окончание войны, — поделился Кошкин.

Он отметил, что еще 14% опрошенных и вовсе назвали атомные удары благом, так как считают, что в противном случае погибло бы в разы больше. По его информации, в стране не принято упоминать США, когда речь идет о Хиросиме и Нагасаки, говорить можно лишь о самом факте.

Ранее научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий Юрий Лямин заявил, что Япония припомнит ядерные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, когда США ослабеют. По его словам, пока Токио не может на это пойти из-за американского влияния и военного присутствия в стране.

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