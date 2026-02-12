Триллер с Джоди Фостер, сериал о семье Кеннеди: новинки кино 12–18 февраля

Киноафиша этой недели уверенно жонглирует жанрами: Джоди Фостер в роли психиатра-детектива, новая версия пушкинской классики и сериал о семье Кеннеди. NEWS.ru собрал главные кинопремьеры недели с 12 по 18 февраля 2026 года — от камерных расследований до историй, за которыми когда-то следил весь мир.

«Частная жизнь»

Психологический триллер о границах профессии и опасной близости к чужим тайнам

Для тех, кто любит интеллектуальные детективы и медленные триллеры.

Лилиан Штайнер — признанный психиатр с безупречной репутацией и десятками спасенных жизней за плечами. Когда один из ее пациентов погибает при странных обстоятельствах, полиция называет это несчастным случаем. Но Лилиан с этим не согласна и начинает собственное расследование. Постепенно она втягивается в опасную игру, где каждое новое открытие ставит под сомнение не только произошедшее, но и ее профессионализм.

Премьера: 12 февраля в кинотеатрах.

В ролях: Джоди Фостер, Даниель Отой, Виржини Эфира, Матье Амальрик, Венсан Лакост, Луана Байрами, Ноам Моргенштерн, Софи Гиймен, Фредерик Вайсман, Аврора Клеман.

«Сказка о царе Салтане»

Классическая история Пушкина в формате масштабного семейного кино

Для тех, кто любит русские сказки и знакомые сюжеты в новом визуальном исполнении.

Молодой царь Салтан, очарованный искренностью простой девушки, неожиданно для всех делает ее своей супругой. Вместе с ней во дворец попадают ее завистливые и коварные сестры. Пока Салтан уходит в военный поход, царица рожает сына, но счастье длится недолго: интриги, подлоги и ложные письма приводят к трагедии. Женщину с младенцем изгоняют, отправив в море в запечатанной бочке. Однако сказка не была бы сказкой без чуда.

Премьера: 12 февраля в кинотеатрах.

В ролях: Павел Прилучный, Алексей Онежен, Лиза Моряк, Алиса Кот, Владимир Сычев, Ольга Тумайкина, Антон Богданов, Федор Лавров, Валерия Богданова, Олег Комаров.

«Счастлив, когда ты нет»

Романтическая драма о болезненной близости и эмоциональной незрелости

Для тех, кто любит истории о сложных отношениях.

Евгений безнадежно влюблен в женщину, которая ему недоступна. Евгения застряла в разрушительных отношениях с начальником. Их случайная встреча перерастает в резкое притяжение. Но их связь строится на противоречиях, а попытка сблизиться лишь обнажает старые травмы.

Премьера: 12 февраля в кинотеатрах.

В ролях: Александра Бортич, Гоша Токаев, Софья Райзман, Евгений Санников, Евгения Калинец, Антон Момот.

«Уволить Жору»

Комедия о карьеризме, который пошел не по плану

Для тех, кто любит остроумные комедии об офисной жизни и перевоспитании циников.

Макс — профессионал по неудобным вопросам. Он увольняет, выдавливает, договаривается и не задает лишних вопросов. Очередное задание кажется элементарным: избавиться от скромного программиста Георгия, без которого, по мнению заказчиков, компания прекрасно обойдется. Но тот оказывается человеком, к которому невозможно подобрать привычные рычаги давления. Ситуацию усложняют его обаятельная сводная сестра и цепочка событий, выбивающих Макса из колеи.

Премьера: 12 февраля в кинотеатрах.

В ролях: Данила Козловский, Михаил Галустян, Елена Фомина, Вадим Андреев, Ольга Тумайкина, Наталья Бардо, Яна Кошкина, Василиса Макарова, Станислав Ярушин, Никита Тарасов.

«Американская история любви»

Биографическая антология о любви от создателя «Американской истории ужасов» и «Монстра» — Райана Мерфи

Для тех, кто любит истории реальных людей, закулисье большой политики и трагические романсы.

Первый сезон рассказывает о браке Джона Кеннеди — младшего и Кэролин Бессетт. Эта пара стала символом элегантности и идеального союза конца 90-х. Их отношения развивались под давлением публики: Кэролин тяготилась вниманием прессы, а Джон безуспешно пытался защитить их право на частную жизнь.

Премьера: 12 февраля на FX.

В ролях: Наоми Уоттс, Алессандро Нивола, Грейс Гаммер, Сара Пиджон, Сидни Леммон, Пол Энтони Келли, Бен Шенкман, Дри Хемингуэй, Донал Лог, Шарлин Амойя.

