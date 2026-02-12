Зимняя Олимпиада — 2026
«Я подвезу»: Орбан шуткой ответил на вопрос о желании Украины попасть в ЕС

Орбан пошутил, что подбросит Украину до Евросоюза автостопом

Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая перед избирателями на предвыборном митинге, в шутливой форме согласился «подбросить» Украину в Евросоюз, сообщает газета Magyar Nemzet. Так он ответил на вопрос одной из избирательниц, поинтересовавшейся, что Орбан намерен сделать с украинцами, которые стремятся в Европу.

Если они не будут пинать бок машины, я их подвезу. Вы тоже едете в Брюссель?сказал венгерский премьер.

Далее Орбан перешел к серьезному тону и заверил избирателей, что венгерское правительство не допустит перераспределения средств в пользу Украины. По его словам, деньги избирателей должны быть быть использованы исключительно во благо страны.

Ранее Орбан заявил, что Европе следует выбрать долгосрочное сотрудничество с Украиной. По его мнению, это предпочтительнее, чем принятие ее в ЕС.

Ранее стало известно, что Брюссель активно разрабатывает план по ускорению принятия Украины в свой состав. План можно назвать обратным расширением, так как он предусматривает принятие в блок государств на начальном этапе выполнения критериев для членства в Блоке, а не на завершающем.

