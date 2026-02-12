Власти России решили сделать большую ставку на бизнес

Министерство экономического развития РФ выступило с инициативой по увеличению федерального инвестиционного налогового вычета до 12%, сообщили изданию «Ведомости» глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин и председатель общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Алексей Репик. По их словам, данная позиция была предварительно согласована с бизнес-сообществом.

В самом Минэкономики подтвердили, что вариант повышения до 12% стал предметом обсуждения. Ведомство допустило возможность его корректировки в будущем.

Иначе к предложению отнеслись в Министерстве финансов. Статс-секретарь и заместитель главы ведомства Алексей Сазанов заявил, что о поступивших инициативах в Минфине знают, но решение должно приниматься после тщательного анализа. Он подчеркнул необходимость мониторинга ситуации в 2026 году. Только по итогам этого года можно будет принять взвешенное решение.

Необходимость модернизации механизма объясняется его низкой востребованностью у бизнеса. По оценкам Шохина, компании смогли освоить лишь около 20 млрд рублей из 150 млрд, заложенных на эти цели по итогам 2025 года.

