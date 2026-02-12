Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 февраля 2026 в 09:27

Власти России решили сделать большую ставку на бизнес

Минэк выступил с предложением увеличить федеральный инвествычет до 12%

Александр Шохин Александр Шохин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Министерство экономического развития РФ выступило с инициативой по увеличению федерального инвестиционного налогового вычета до 12%, сообщили изданию «Ведомости» глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин и председатель общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Алексей Репик. По их словам, данная позиция была предварительно согласована с бизнес-сообществом.

В самом Минэкономики подтвердили, что вариант повышения до 12% стал предметом обсуждения. Ведомство допустило возможность его корректировки в будущем.

Иначе к предложению отнеслись в Министерстве финансов. Статс-секретарь и заместитель главы ведомства Алексей Сазанов заявил, что о поступивших инициативах в Минфине знают, но решение должно приниматься после тщательного анализа. Он подчеркнул необходимость мониторинга ситуации в 2026 году. Только по итогам этого года можно будет принять взвешенное решение.

Необходимость модернизации механизма объясняется его низкой востребованностью у бизнеса. По оценкам Шохина, компании смогли освоить лишь около 20 млрд рублей из 150 млрд, заложенных на эти цели по итогам 2025 года.

Ранее стало известно, что правительство РФ намерено ужесточить контроль за платежной дисциплиной компаний с государственным участием. Минэкономразвития планирует создать отдельную рабочую группу. Ее задачей станет мониторинг задолженностей таких организаций перед подрядчиками и поставщиками.

экономика
Минэкономразвития
финансы
бизнес
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Глава Пентагона «поплыл» на вопросе по географии Восточной Европы
В Южной Корее озвучили имя возможного преемника Ким Чен Ына
Мошенники начали использовать схему с посылкой для кражи личных данных
Еще в двух российских аэропортах ввели ограничения на полеты
Стало известно, с какими проблемами Долина столкнется из-за новой прописки
В анапском колледже организовали мемориал в память о погибшем охраннике
Уже третьему участнику Олимпиады с Украины «забраковали» шлем
Стало известно, какие специалисты наиболее востребованы в IT-секторе
Триллер с Джоди Фостер, сериал о семье Кеннеди: новинки кино 12–18 февраля
Житель Екатеринбурга потерял змею в трамвае
Пентагон готов отправить ударную мощь на Ближний Восток
«Я подвезу»: Орбан шуткой ответил на вопрос о желании Украины попасть в ЕС
Силовики сорвали теракт в отделе полиции в Удмуртии
Анапский техникум возобновил учебный процесс после стрельбы
«Переломный этап»: Мирошник сделал важное заявление о ходе СВО
Москвич устроил бывшей жене «психологический террор»
Депутат оторвал доску от дверного косяка и избил ею знакомого на дискотеке
На родине текилы станут меньше работать
В Мичуринске отменили уроки в школах после налета БПЛА
«Решил помочь»: боец ВСУ добровольно сдал ВС России позиции сослуживцев
Дальше
Самое популярное
Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете
Семья и жизнь

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше
Россия

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.