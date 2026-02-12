Зимняя Олимпиада — 2026
12 февраля 2026 в 09:52

Анапский техникум возобновил учебный процесс после стрельбы

Фото: Стрингер/NEWS.ru
Анапский техникум возобновил учебный процесс после стрельбы 11 февраля, заявила ТАСС мэр города Светлана Маслова. В администрации отметили, что на месте трагедии организовали мемориал в память о жертве нападения.

Техникум работает, все мероприятия проводятся в соответствии с планом, — сказала Маслова.

Ранее сообщалось, что подозреваемого в стрельбе в техникуме Анапы задержали и допросили. Следствие уже готовится ходатайствовать о его аресте. В свою очередь студентка учебного заведения сообщила, что молодой человек, открывший стрельбу, возможно, имел проблемы с психическим здоровьем. По другим источникам уточнялось, что он тяжело переживал развод родителей, а также учился на тройки в школе и имел проблемы с однокурсниками.

До этого стало известно, что погибшим при стрельбе в анапском техникуме охранником оказался 55-летний местный житель — мужчина закрыл собой студентов от пуль. Учащиеся с любовью называли его «дядя Коля» и уважительно к нему относились. У погибшего мужчины осталась семья — жена и дочь.

Россия
Анапа
техникумы
инциденты
пострадавшие
