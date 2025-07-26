Вьетнамский «Колслоу» с креветками! Необычайно вкусный и полезный салат!

Вьетнамский «Колслоу» с креветками! Необычайно вкусный и полезный салат!

Салат «Колслоу» во вьетнамском стиле — освежающая экзотика! Этот вариант любимого салата поразит вас гармонией азиатских вкусов. Хрустящая китайская капуста, сочные креветки и ароматные травы создают потрясающий свежий вкус с пикантными нотками.

Начните с подготовки овощей: 300 г китайской капусты тонко нашинкуйте, 1 морковь нарежьте соломкой, 8 помидоров черри разрежьте пополам. Для заправки смешайте 100 мл рисового уксуса, 1 ст. л. тростникового сахара, 0,5 ч. л. молотого чили и натёртый 1 см имбиря.

12 крупных креветок очистите и обжарьте на 2 ст. л. масла 2–3 минуты. 0,5 красной луковицы нарежьте полукольцами. Соедините все ингредиенты в миске, добавьте 1 стакан смеси кинзы, мяты и базилика. Полейте заправкой и аккуратно перемешайте.

Перед подачей посыпьте дроблёными орехами кешью для хруста. Этот салат особенно хорош сразу после приготовления: сочные овощи, ароматные травы и нежные креветки создают идеальный баланс. Подавайте как лёгкий ужин или освежающий гарнир к азиатским блюдам.

Совет: для более насыщенного вкуса дайте салату настояться 10–15 минут перед подачей. Попробуйте добавить немного рыбного соуса в заправку для аутентичного вьетнамского акцента!

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