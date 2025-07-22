Величественный многолетник — шток-роза! Махровые гиганты до 2,5 метра! Шток-роза (Alcea rosea) — величественный многолетник, известный своими эффектными махровыми цветами, напоминающими пионы. Это растение с богатой историей: еще в Древней Греции его использовали для украшения храмов и лечебных целей.
Факты о шток-розе:
- Гигантские размеры — стебли могут достигать 2,5 метра в высоту.
- Долгожитель — на одном месте растет 5–7 лет без пересадки.
- Морозостойкость — выдерживает до -30 °C (зоны 3–9 USDA).
- Цветовая палитра — от белоснежных до почти черных сортов.
- Медонос — привлекает пчел и бабочек.
Особенности выращивания:
- Предпочитает солнечные места с плодородной, дренированной почвой.
- Засухоустойчива, но в жару требует полива.
- Нуждается в подвязке из-за высоких стеблей.
- Цветет с июня по сентябрь.
Интересно: в народной медицине цветки использовали для лечения заболеваний дыхательных путей, а из стеблей делали волокно для грубых тканей.
Совет: для продления жизни растения удаляйте отцветшие стебли, оставляя несколько для самосева.
Ранее мы рассказывали о многолетнике, который выдерживает -40 °C и цветет все лето!