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22 июля 2025 в 08:30

Величественный многолетник — шток-роза! Махровые гиганты до 2,5 метра

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Величественный многолетник — шток-роза! Махровые гиганты до 2,5 метра! Шток-роза (Alcea rosea) — величественный многолетник, известный своими эффектными махровыми цветами, напоминающими пионы. Это растение с богатой историей: еще в Древней Греции его использовали для украшения храмов и лечебных целей.

Факты о шток-розе:

  1. Гигантские размеры — стебли могут достигать 2,5 метра в высоту.
  2. Долгожитель — на одном месте растет 5–7 лет без пересадки.
  3. Морозостойкость — выдерживает до -30 °C (зоны 3–9 USDA).
  4. Цветовая палитра — от белоснежных до почти черных сортов.
  5. Медонос — привлекает пчел и бабочек.

Особенности выращивания:

  • Предпочитает солнечные места с плодородной, дренированной почвой.
  • Засухоустойчива, но в жару требует полива.
  • Нуждается в подвязке из-за высоких стеблей.
  • Цветет с июня по сентябрь.

Интересно: в народной медицине цветки использовали для лечения заболеваний дыхательных путей, а из стеблей делали волокно для грубых тканей.

Совет: для продления жизни растения удаляйте отцветшие стебли, оставляя несколько для самосева.

Ранее мы рассказывали о многолетнике, который выдерживает -40 °C и цветет все лето!

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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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