Величественный многолетник — шток-роза! Махровые гиганты до 2,5 метра! Шток-роза (Alcea rosea) — величественный многолетник, известный своими эффектными махровыми цветами, напоминающими пионы. Это растение с богатой историей: еще в Древней Греции его использовали для украшения храмов и лечебных целей.

Факты о шток-розе:

Гигантские размеры — стебли могут достигать 2,5 метра в высоту. Долгожитель — на одном месте растет 5–7 лет без пересадки. Морозостойкость — выдерживает до -30 °C (зоны 3–9 USDA). Цветовая палитра — от белоснежных до почти черных сортов. Медонос — привлекает пчел и бабочек.

Особенности выращивания:

Предпочитает солнечные места с плодородной, дренированной почвой.

Засухоустойчива, но в жару требует полива.

Нуждается в подвязке из-за высоких стеблей.

Цветет с июня по сентябрь.

Интересно: в народной медицине цветки использовали для лечения заболеваний дыхательных путей, а из стеблей делали волокно для грубых тканей.

Совет: для продления жизни растения удаляйте отцветшие стебли, оставляя несколько для самосева.

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