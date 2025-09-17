Приживется в любое время года: многолетник — золотое облако выдержит даже суровые зимы! Форзиция промежуточная «спектабилис» — эффектный кустарник, который превращает сад в сияющий весенний пейзаж. Высотой до 2 м и шириной до 2,5 м, он формирует мощный куст с вертикальными побегами, покрытыми крупными тёмно-жёлтыми цветками диаметром до 4 см. Цветение начинается в апреле, задолго до распускания листьев: на голых ветках загораются золотые фонарики, создавая впечатляющий контраст с ещё не проснувшейся природой.

Главное достоинство сорта — его выносливость. Форзиция «спектабилис» относится к зоне 3, что означает устойчивость к морозам до –34 °C. Даже после суровой зимы кусты быстро восстанавливаются и обильно зацветают. Для посадки лучше выбирать солнечные участки с влажной, хорошо дренированной почвой. Саженцы с закрытой корневой системой легко приживаются — практически 100%.

Их можно высаживать в течение всего вегетационного периода: весной, летом и осенью. Благодаря такой универсальности «спектабилис» подходит даже начинающим садоводам. Форзиция отлично смотрится как в одиночной посадке, так и в живых изгородях или композициях с хвойными и луковичными растениями. Яркий кустарник станет настоящим символом весны на вашем участке, привлекая внимание ярким цветением, когда другие растения ещё только просыпаются.

