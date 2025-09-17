Махровая красавица — многолетник с фруктовым ароматом! Цветы поражают красотой! Роза «чиппендейл» (Chippendale) — относительно новый сорт, который уже завоевал сердца розоводов по всему миру. Это сильнорослый шраб в старинном стиле, где классическая густомахровая форма цветов сочетается с модными оттенками и высокой устойчивостью.

Крупные бутоны (10–12 см в диаметре) собраны в соцветия по 2–3 штуки и содержат до 80 лепестков. Насыщенные оранжевые тона постепенно сменяются нежными персиковыми, а сильный фруктовый аромат делает сорт особенно желанным в саду. Цветение обильное и многократное: свежие бутоны появляются почти весь сезон.

Куст «чиппендейла» достигает 80–120 см в высоту и около 1 м в ширину. Побеги украшает тёмно-зелёная глянцевая листва, которая подчёркивает яркость бутонов. Сорт отличается высокой устойчивостью к болезням — чёрной пятнистости и мучнистой росе, а также стойкостью к дождю и ветру. Цветки долго держатся на кусте и прекрасно смотрятся в срезке, сохраняя свежесть несколько недель.

Главное преимущество — морозостойкость. «Чиппендейл» уверенно переносит холодные зимы, особенно при лёгком укрытии. Благодаря этому сорт подходит для выращивания в большинстве регионов России. Эта роза станет эффектным акцентом в саду, розарии или миксбордере, а также украсит букет своим богатым ароматом и необычными оттенками.

Ранее мы рассказывали о многолетнике, который выдерживает –40 °C и цветет все лето! Бюджетный и с шапками цветов.