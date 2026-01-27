Вечерний хит: конвертики с крабовыми палочками и плавленым сыром. Любимая закуска к пиву за копейки

Вечерний хит: конвертики с крабовыми палочками и плавленым сыром. Любимая закуска к пиву за копейки

Вечерний хит: конвертики с крабовыми палочками и плавленым сыром. Любимая закуска к пиву за копейки. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрых посиделок с друзьями или внезапного голода перед сном.

Получается обалденная вкуснятина: хрустящие золотистые конвертики из лаваша снаружи и сочная, ароматная, с яркой сливочной ноткой начинка из крабовых палочек с расплавленным сыром внутри.

Для приготовления вам понадобится: большой лист армянского лаваша, 150–200 г крабовых палочек, 2 плавленых сырка (или 100 г мягкого плавленого сыра), 2 ст. л. сметаны или майонеза, зелень укропа, соль, перец, растительное масло. Крабовые палочки нарежьте мелкими кубиками, сыр натрите на терке, зелень измельчите. Смешайте все со сметаной, посолите и поперчите. Лаваш разрежьте на квадраты. На каждый квадрат выложите начинку, заверните конвертиком, подгибая края. Обжарьте на сковороде с маслом по 2–3 минуты с каждой стороны до румяной корочки или запеките в духовке 10–12 минут при 200 °C. Подавайте горячими с любимым соусом.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.