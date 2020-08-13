ВЦИОМ выяснил отношение россиян к выборам и протестам в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/51ff5b66-dd5a-11ea-823e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sputnik/РИА Новости

Около 22% россиян считает, что результатам выборов президента Белоруссии можно полностью верить, не доверяют официальным итогам 27%, а около 29% не исключают подтасовок на местах. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

За событиями, происходящими в Белоруссии, следит 71% респондентов, о внимательном наблюдении за происходящим заявили 18% россиян. При этом чаще интерес проявляют мужчины (78%) и граждане от 60 лет и старше (87%).

О происходящих событиях опрошенные чаще говорят как о выборах президента Белоруссии в целом, без уточнений (11%). Также упоминаются митинги, протесты и массовые беспорядки (11%). Каждый десятый описывает происходящее как недовольство народа действующей властью (10%) или результатами выборов (7%), передаёт РИА Новости.

По 6% респондентов видят в происходящем бардак или попытки Александра Лукашенко любыми способами удержать власть. Каждый пятый россиянин полагает, что результатам выборов президента Белоруссии можно доверять полностью (22%). Чаще такое мнение высказывали сторонники «Единой России» (36%) и КПРФ (28%), а также граждане старше 60 лет (33%). О возможных подтасовках на местах, не влияющих на результаты в целом, высказались 29% граждан. Практически столько же опрошенных (27%) уверены, что доверять результатам президентских выборов не стоит, чаще это сторонники непарламентских партий (44%), люди 18–24 лет (47%) и 25–34 лет (40%).

Около 59% опрошенных россиян полагают, что протесты будут подавлены, а Лукашенко сохранит власть. Один из десяти респондентов ожидает, что в Белоруссии в результате этих событий установится двоевластие (12%), а 6% считают, что Лукашенко потеряет власть. Затруднились назвать вероятный исход протестов 23%. Абсолютное большинство россиян считают, что для РФ в целом важно то, что происходит в Белоруссии (89%). О крайней степени важности сообщают люди 60 лет и старше (60%). Примерно 64% респондентов придерживаются мнения, что интересам России больше соответствует, чтобы у власти в Белоруссии оставался действующий глава. Противоположное мнение высказали 12%, а 24% затруднились ответить.

Доля россиян, которые оценивают отношения с Белоруссией как дружественные, за месяц выросла на 9% — до 26%. Каждый четвёртый характеризует их как спокойные, практически такая же доля (22%) как прохладные. Добрососедскими отношения назвали 13% россиян, напряжёнными — 8%, враждебными — 1%. Отношение к Александру Лукашенко положительным назвали 47% россиян, с июля это значение снизилось на 5%, безразлично относятся к нему 35%, отрицательно — 12%.

Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведён 11 августа 2020 года. В нём приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью.

В Белоруссии в течение нескольких дней проходят массовые несанкционированные протестные акции. На улицы городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента 9 августа, после которых было объявлено о победе действующего главы государства Александра Лукашенко. По предварительным данным Центризбиркома, за Лукашенко проголосовали 80,08% избирателей, за его основного конкурента Светлану Тихановскую — 10,09%. Протестующие считают итоги выборов сфальсифицированными.

Протесты сопровождаются жёсткими задержаниями. Силовики применяют водомёты, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. С обеих сторон есть большое количество пострадавших. По меньшей мере один человек из числа протестующих в Минске погиб. Ещё один задержанный, который, по словам его близких, не участвовал в акциях, умер в больнице города Гродно.

Следственный комитет республики возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и насилии по отношению к полицейским.