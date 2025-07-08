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08 июля 2025 в 10:38

Вау-эффект обеспечен! Вы должны попробовать эти баклажаны по-французски

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Баклажаны по-французски — это вкусное и простое блюдо, которое украсит любой обед. Нежные ломтики баклажанов, ароматные помидоры и расплавленный сыр создают гармоничный вкус. Готовится быстро, а результат всегда радует.

Ингредиенты:

  • баклажаны — 2 средних;
  • помидоры — 3 шт.;
  • майонез — 100 г;
  • твердый сыр — 150 г;
  • соль — по вкусу;
  • перец — по вкусу;
  • оливковое масло — 2 ст. л.;
  • прованские травы — 1 ч. л.

Приготовление:

  1. Баклажаны нарезать кружками толщиной 1 см.
  2. Посолить, оставить на 10 минут, затем промыть и обсушить.
  3. Помидоры нарезать тонкими кружками.
  4. Сыр натереть на крупной терке.
  5. Противень смазать оливковым маслом.
  6. Выложить баклажаны в один слой.
  7. Смазать каждый кружок тонким слоем майонеза.
  8. Сверху положить кружок помидора.
  9. Посыпать прованскими травами, солью и перцем.
  10. Завершить слоем тертого сыра.
  11. Запекать при 180 градусах 25 минут до золотистой корочки.

Ранее также сообщалось об оливковой намазке. Эта простая в приготовлении закуска идеально подходит к хлебу или крекерам.

еда
рецепты
овощи
баклажаны
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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