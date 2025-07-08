Вау-эффект обеспечен! Вы должны попробовать эти баклажаны по-французски

Баклажаны по-французски — это вкусное и простое блюдо, которое украсит любой обед. Нежные ломтики баклажанов, ароматные помидоры и расплавленный сыр создают гармоничный вкус. Готовится быстро, а результат всегда радует.
Ингредиенты:
- баклажаны — 2 средних;
- помидоры — 3 шт.;
- майонез — 100 г;
- твердый сыр — 150 г;
- соль — по вкусу;
- перец — по вкусу;
- оливковое масло — 2 ст. л.;
- прованские травы — 1 ч. л.
Приготовление:
- Баклажаны нарезать кружками толщиной 1 см.
- Посолить, оставить на 10 минут, затем промыть и обсушить.
- Помидоры нарезать тонкими кружками.
- Сыр натереть на крупной терке.
- Противень смазать оливковым маслом.
- Выложить баклажаны в один слой.
- Смазать каждый кружок тонким слоем майонеза.
- Сверху положить кружок помидора.
- Посыпать прованскими травами, солью и перцем.
- Завершить слоем тертого сыра.
- Запекать при 180 градусах 25 минут до золотистой корочки.
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