Вау-эффект обеспечен! Вы должны попробовать эти баклажаны по-французски

Вау-эффект обеспечен! Вы должны попробовать эти баклажаны по-французски

Баклажаны по-французски — это вкусное и простое блюдо, которое украсит любой обед. Нежные ломтики баклажанов, ароматные помидоры и расплавленный сыр создают гармоничный вкус. Готовится быстро, а результат всегда радует.

Ингредиенты:

баклажаны — 2 средних;

помидоры — 3 шт.;

майонез — 100 г;

твердый сыр — 150 г;

соль — по вкусу;

перец — по вкусу;

оливковое масло — 2 ст. л.;

прованские травы — 1 ч. л.

Приготовление:

Баклажаны нарезать кружками толщиной 1 см. Посолить, оставить на 10 минут, затем промыть и обсушить. Помидоры нарезать тонкими кружками. Сыр натереть на крупной терке. Противень смазать оливковым маслом. Выложить баклажаны в один слой. Смазать каждый кружок тонким слоем майонеза. Сверху положить кружок помидора. Посыпать прованскими травами, солью и перцем. Завершить слоем тертого сыра. Запекать при 180 градусах 25 минут до золотистой корочки.

Ранее также сообщалось об оливковой намазке. Эта простая в приготовлении закуска идеально подходит к хлебу или крекерам.