27 сентября 2025 в 12:48

Варенье из барбариса: лакомство, которое спасает в сезон простуд

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Варенье из барбариса — это не просто десерт, а мощное природное средство для укрепления иммунитета. Его уникальный вкус сочетает яркую кислинку, терпкость и легкую сладость, напоминающую смесь клюквы с вишней.

Рецепт: переберите 1 кг ягод барбариса, удалив плодоножки. Залейте их кипятком на 2 минуты, чтобы ушла горечь. Сварите сироп из 1,5 кг сахара и 500 мл воды, добавьте ягоды и варите на медленном огне 30–40 минут до загустения. В конце добавьте сок половины лимона и щепотку корицы для аромата.

Горячее варенье разлейте по стерильным банкам и закатайте. Храните в темном месте — это лакомство спасает в сезон простуд и отлично подходит в качестве десерта к чаю.

Ранее стало известно, как приготовить аджику из яблок «Пикантная» — заготовку на зиму, которая сочетает в себе сладость фруктов, остроту перца и аромат пряностей.

варенье
ягоды
рецепты
домашние заготовки
Дарья Иванова
Д. Иванова
