В сезон баклажанов готовлю вкуснятину! Дел на 10 минут — хрустящие штучки!

Хрустящие баклажанные палочки из духовки — полезный перекус без лишнего масла! Только представьте: золотистые ароматные палочки с хрустящей корочкой и нежной мякотью внутри — это же идеальная альтернатива вредным чипсам! Готовятся они легко, а результат превосходит все ожидания.

Молодые баклажаны (2 шт.) нарежьте длинными брусочками толщиной 1–1,5 см. Посолите и оставьте на 15 минут, чтобы ушла горечь, — этот шаг сделает вкус более нежным. Промокните бумажным полотенцем. В миске смешайте 2 ст. л. оливкового масла, 1 ч. л. паприки, щепотку чесночного порошка и соль по вкусу. Обмакните каждый брусок в ароматную смесь, затем обваляйте в панировочных сухарях с добавлением 2 ст. л. тертого пармезана — это даст потрясающую хрустящую корочку.

Выложите палочки на решетку или пергамент в один слой. Запекайте в разогретой до 200 °C духовке 20–25 минут, перевернув на другую сторону через 15 минут. Подавайте сразу же с чесночным йогуртовым соусом или томатной сальсой — они бесподобно хороши в горячем виде!

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