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03 июля 2025 в 10:00

Вкуснее лепешек и хачапури! Турецкие симиты на завтрак за 20 минут!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Проснуться от аромата свежей выпечки с кунжутом — что может быть лучше? Турецкие симиты с их золотистой хрустящей корочкой и мягкой сердцевиной станут идеальным началом дня. Эти бублики с насыщенным вкусом уличной стамбульской выпечки легко приготовить дома, а результат превзойдет все ожидания!

Для теста растворите 1 ч. л. сухих дрожжей и 1 ст. л. сахара в 150 мл теплой воды. Добавьте 300 г муки, 1 ч. л. соли, 2 ст. л. оливкового масла и замесите эластичное тесто. Накройте и оставьте в тепле на 1 час. Подошедшее тесто разделите на 6 частей, сформируйте жгуты длиной 30 см и соедините концы, формируя бублики. В миске смешайте 3 ст. л. патоки (или меда) с 2 ст. л. воды. Каждый симит обмакните в сладкую смесь, затем обильно обваляйте в кунжуте.

Выложите на противень и оставьте на 20 минут. Выпекайте в разогретой до 200 °C духовке 15–20 минут до золотистого цвета. Подавайте теплыми с сыром, оливками или просто с чаем!

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рецепты
выпечка
кулинария
завтраки
Мария Левицкая
М. Левицкая
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