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03 июля 2025 в 10:35

Кабачковый торт с грибами! Обалденная вкуснятина без тонны масла!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кабачковый торт с грибами — необычно и вкусно! Этот рецепт доказывает, что из простых овощей можно создать настоящее кулинарное чудо. Нежные кабачковые коржи с ароматной грибной начинкой и чесночным кремом — такое сочетание покорит даже самых искушенных гурманов. А главное — готовится быстро и выглядит по-праздничному!

Начните с начинки: 1 луковицу нарежьте полукольцами и обжарьте до прозрачности. Добавьте 400 г нарезанных шампиньонов, посолите, поперчите и жарьте до испарения жидкости.

Для коржей: 2 молодых кабачка натрите на мелкой терке, отожмите лишний сок. Добавьте 2 яйца, 2 ст. л. муки, 4 ст. л. крахмала, соль и перец. Тесто по консистенции должно напоминать густую сметану.

На разогретой сковороде с маслом выпекайте тонкие блины (как оладьи) по 3–4 минуты с каждой стороны под крышкой. Готовые коржи выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.

Приготовьте крем: смешайте 200 мл майонеза с 3 измельченными зубчиками чеснока и рубленым укропом.

Собираем торт: чередуйте кабачковые коржи, грибную начинку и чесночный крем. Верх украсьте грибами и зеленью. Дайте настояться 30 минут — так торт пропитается и станет еще вкуснее!

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Мария Левицкая
М. Левицкая
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