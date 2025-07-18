В России зафиксирован резкий спад цен на излюбленное летнее лакомство АКОРТ: арбузы в России подешевели на 17% в 2025 году

Минимальные розничные цены на арбузы по состоянию на середину июля 2025 года снизились в России на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, пишет ТАСС со ссылкой на Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ). Цены на дыни у ретейлеров остаются на прошлогоднем уровне — 99 рублей за килограмм.

В середине июля текущего года наиболее заметно по сравнению с 2024 годом подешевели арбузы: в сетевой рознице цены начинаются от 30 рублей, что на 17% ниже, чем в июле прошлого года, а у отдельных ретейлеров уже есть предложения и по 20 рублей за кг, — указывается в сообщении.

Ранее сообщалось, что Астраханская область признана одним из лучших арбузных регионов России. Климат Астрахани — жара и вода из Волги — способствует раннему созреванию бахчевых культур, считают специалисты.

До этого фермер Степан Лесничин рассказал, что похлопывания по арбузу помогут отличить переспелую ягоду от спелой и недоспелой. По его словам, в случае, если плод переспел, звук будет глухой.

По словам Лесничина, покупать арбузы можно в любое время года. Он пояснил, что безопасность продукта зависит от производителя. В несезон к этому пункту нужно относиться максимально внимательно.