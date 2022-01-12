«В реальной жизни не работает»: рецензии психологов на курсы личного роста

Одним из самых просматриваемых видео на новогодних праздниках стало интервью Ксении Собчак с лайф-коучем Еленой Блиновской. Она является создателем так называемого "Марафона желаний". Это серия лекций и практических занятий, которые помогают людям достигать поставленных целей (так утверждает создательница курса). Похожие инфопродукты выпускают блогеры Мила Левчук, Надин Серовски, Гусейн Гасанов. Даже известный продюсер Яна Рудковская не осталась в стороне от тренда и создала свой инфопродукт. Корреспондент NEWS.ru подробно ознакомилась с содержанием трёх марафонов разных авторов и попросила психологов прокомментировать их содержание. Результаты оказались неожиданными.

Елена Блиновская: Вся вселенная в помощь

Лайф-коуч Елена Блиновская верит в могущество «высших сил». Читая лекции в рамках Марафона желаний, она несколько раз за повторяет цитату из книги Пауло Коэльо — если ты чего-нибудь хочешь, вся Вселенная будет способствовать тому, чтобы желание твое сбылось. Мысль красной нитью проходит через весь курс. Слишком активная жизненная позиция, по мнению гуру, вселенной скорее мешает. Залог успеха — спокойствие. Блиновская неоднократно предупреждает о вреде так называемого «достигаторства» — когда человек ставит цели и упорно идёт ним. По мнению, лайф-коуча, гораздо эффективней расслабиться и ждать, что чудо придёт само. Это случится, если выполнить несколько условий. Первое — выбросить из дома ненужные вещи. Блиновская настаивает на необходимости так называемого «расхламления». Она уверена: «коллекционирование хлама формирует психологию бедности». Далее лайф-коуч предлагает составить список желаний снабжает клиента инструкцией, как сделать это «правильно». Загаданное должно касаться только самого человека, а не его детей или других родственников. Также запрос во вселенную необходимо формировать максимально конкретно. Например, не «хочу мешок денег», а «хочу зарабатывать один миллион рублей в месяц». Рядом с каждым желанием необходимо поставить дату его исполнения, обязательно указать месяц и год. Ещё Блиновская просит написать список благодарностей. Это обязательно. Ведь, кто не умеет говорить «спасибо» вселенной, того она не слышит. Поэтому желания так и останутся нереализованными. Марафон Елены Блиновской стоит 4000 рублей. В условиях оговорено, что авторы не несут ответственности за результаты. Их дело — предоставить информацию, задача потребителя — грамотно ей воспользоваться.

Елена Блиновская elena_blinovskaya/instagram.com

Психолог-консультант, ведущая психотерапевтических групп Ирина Коробова «Простые цели для простых людей»:

В марафонах Елены Блиновской представлены самые простые основы целеполагания. Человек задачи поставил, сформулировал их в корректной форме, и в этот момент начинает грести лапками для их достижения. Наш мозг так работает, что если мы конкретные задачи перед собой ставим, то мы начинаем их пытаться реализовать. Цель просто уходит в подсознание. Человек незаметно для себя прикладывает усилия, чтобы ее достичь. Но не все желания можно исполнить. Потому что внутри человека могут идти процессы, которые помешают достичь желаемого. Например, его внутренние сопротивления, его субличности. Они с помощью такого марафона они наружу не выплывут. Эти вещи требуют проработки с психологом. Выполнить поставленную задачу можно легко, когда у человека нет какого-то сильного внутреннего сопротивления. Эту цель он бы без Блиновской достиг. В её марафоне простые цели достигаются у простых людей простым путём. Поэтому столько положительных отзывов. Качественная психотерапия требует затрат. В Сети есть классные марафоны, которые проводят психологи. Настоящие, с многолетним опытом. Они все стоят дорого. Далеко не 4000 рублей. Нормальная работа не может стоить дешево. В крупных городах расценки психолога начинаются от 2000 рублей за сеанс. А для того, чтобы достичь целей нужно несколько консультаций. У многих нет таких денег.

Мила Левчук «На пути к девушке-плюс»

Лайф-коуч и писатель Мила Левчук продаёт более десятка инфопродуктов. Трёхмесячный курс «Как стать девушкой-плюс» стоит 9000 рублей. Более бюджетные варианты — «Как увеличить личный и семейный доход» — от 2500 рублей. Марафон про знакомство с достойным мужчиной стоит 2000 рублей.

Основная идея, которую транслирует коуч — разделение женщин на три категории: «минус», «ноль» и «плюс». К первой относятся эдакие «мужчины в юбке», которые в словах и поступках транслирует мысль «я все могу сама, мне никто не нужен». Они упрямы, агрессивны и вспыльчивы. По мнению Левчук, такая женщина обречена быть несчастной и вечно уставшей. Она притягивает к себе слабых мужчин, которые садятся на шею. Обычно женщина со знаком минус обеспечивает семью полностью или вносит значительную лепту в бюджет, но экономит на себе. Женщина «ноль» — закомплексованная, неуверенная в себе особа, которая считает, что любовь надо заслужить. Этим она и занимается. Стремиться быть удобной, покладистой, смиренной. «Ноль» готова терпеть плохое отношение к себе и даже побои. Обычно такие женщины состоят в отношениях с мужчинами, которые их не ценят, не уважают. Они несчастны в личной жизни. Женщина «плюс» — антипод двух предыдущих типов. Она уверена в себе, обладает мощной позитивной энергией, максимум вкладывает в отношения и получает от них. Она умеет благодарить мужчину и просить о помощи. Такая девушка не будет в одиночку обеспечивать семью. Более того, по мнению Левчук, заработанные женщиной деньги вообще должны быть выведены из семейного бюджета. Жена может тратить их только на себя. А задача мужа — не только кормить всех домочадцев и платить за коммуналку, но и дарить супруге подарки и цветы. Настоящая "женщина плюс" вдохновляет супруга на эти свершения. Для этого она использует свою женственность, мудрость и красоту. Пару лет назад Левчук также транслировала идею, что женщине плюс обязательно нужно выглядеть максимально женственно — носить длинные волосы и платья. Сейчас коуч отказалась от такого подхода.

Мила Левчук milalevchuk/instagram.com

Суть марафонов Милы Левчук — помочь перейти в категорию «плюс» минусам и нулям. Для этого необходимо поднять самооценку и откопать в себе так называемое «женское достоинство». Коуч в своих лекциях учит женщин многим хитростям. Например, поддерживать интерес мужчины к своей персоне, если он угасает. Среди прочих коуч предлагает технику «масленица». Её суть — игнорировать партнёра и максимально углубиться в «собственную жизнь». Оставшийся без внимания муж или уйдет совсем (что тоже неплохо) или влюбиться заново. У Милы Левчук более 1.5 млн подписчиков и тысячи восторженных отзывов.

Клинический психолог Юлия Денисова-Мельникова «В реальной жизни это не работает»

У меня много клиентов, которые прошли марафоны Милы Левчук и многих похожих гуру. После таких практик рушились семьи. Лайф-коуч пропагандирует идею: нужно вдохновлять мужчину, делать его таким, чтобы он начал исполнять желания. Люди сталкиваются с тем, что в реальной жизни это не работает.

Женщины начинают применять эти советы инструкции на живом человеке со своими психотравмами, убеждениями, взглядами на жизнь. Это вызывают удивление, непонимание. Меняется поведение женщины: я тебе пирожков напеку, полы помою, а ты мне в свою очередь кольца и цветы дари. Причем давление происходит не напрямую, а косвенно. Женщина не сообщает о своих истинных намерениях. Это по своей сути манипуляция. Жена пытается управлять мужем, как марионеткой. Мужчины сообразительней, чем кажется девушкам. Они быстро это считывают.

Юлия Денисова-Мельникова Клинический психолог Юлия Денисова-Мельникова/vk.com

Главная проблема курсов Левчук — мужчина не признаётся отдельной личностью, которая может иметь свои желания и переживания. Человеком, который испытывает боль, страх, может быть в чём-то не уверен. Техники направлены на то, чтобы говорить ему поддерживающие слова, но не вникать глубоко в его переживания. Все эти советы просто разбиваются о настоящих людей с проблемами, убеждениями и взглядами. Рушится вся основа доверительных отношений. Мужчина воспринимается, как банкомат с деньгами, как волшебник, который исполняет желания. Мила во многом подменяет большую гамму эмоций и чувств, которые любящие люди получают друг от друга, на материальную основу, где все изменяется машинами и бриллиантами. Но реальность такова, что отношения начинают портиться, а у кого-то они полностью разрушаются.

Проблемы в паре решаются у семейного психолога и не за один сеанс. Многие их копят годами, а то и десятилетиями. Здесь без долгой терапии не обойтись. Каждый человек имеет уникальный багаж жизненного опыта, короткий курс или марафон просто не может наладить его жизнь.

Гусейн Гасанов «Мысли, как миллионер»

Самая дорогая версия курса блогера Гусейна Гасанова с громким названием «Мышление миллионера» стоит более 13000 рублей. За эти деньги он обещает научить зарабатывать самым неожиданными способами. Например с помощью интернет-магазинов, маркетплейсов, перепродажи недвижимости. Блогер даёт весьма странные советы. Например, найти квартиру за 3 миллиона, потом продать за два, а один положить себе в карман. Видимо понятие «рыночная стоимость» ему не знакомо. Учение Гусейна Гасанова во многом напоминает марафоны Блиновской. Например, как и «коллега по цеху» он советует «расхламиться», то есть выкинуть ненужные вещи из дома.

Гусейн Гасанов gusein.gasanov/instagram.com

Также Гасанов рекомендует составить список желаний максимально конкретно. «Если вы хотите машину, опишите ее марку, год, цвет. Определите временные рамки. Чем меньше времени вы даёте, тем быстрее это желание исполниться». Гасанов советует включать воображение. Новую машину надо представлять как можно чаще и подробней. Можно даже распечатать фото и повесить на видное место. "Учение" Гасанова изобилует фразами, которые выглядят очевидными: «Научитесь отделять важное от второстепенного. Старайтесь концентрироваться только на том, что ведёт вас к цели». Он советует записывать важные дела в блокнот, чтобы ничего не забыть.

Психолог Денисова-Мельникова: «Просто компиляция нескольких психологических книг»

Как и Блиновская, блогер Гусейн Гасанов проводит свои марафоны, воздействуя на желание людей поверить в какое-то чудо. По сути он продаёт свою красивую жизнь, вернее мечту о ней. Но все эти советы не могут работать. Чтобы улучшить качество жизни, большинству нужно как минимум переехать в крупный город и поменять профессию. Действительно в марафоне есть хорошие советы. Но несколькими десятками повторений, установки человека в отношении денег не меняются. В их основе лежит жизненный опыт, то, что происходило в семье, что досталось от родителей. Это имеет очень сложную объемную структуру, а все эти марафоны, просто идут по поверхности. Советы , которые они дают — это просто компиляция из нескольких психологических популярных книг. Но любой профессионал понимает: хорошая книга по научной психологии всегда сложная. Она просто не “зайдёт” большинству. Люди ищут простых решений и проходят марафоны.

Особенность человеческой природы

В любом обществе существует группа людей, которая обладает определенными личностными особенностями и некоторыми проблемами, которые требуют более серьезной проработки. Но они походу к психологу и долгой терапии предпочитают более простые решения — купил марафон, прошёл за 10 дней, сообщил NEWS.ru профессор кафедры социальной психологии факультета психологии Московского государственного университета Александр Донцов. Это особенность человеческой природы в целом, она никак не связана с российским менталитетом. Вера в чудо и быстрое решение проблемы свойственна всем народам. Во многих сказках можно увидеть подобный сюжет.

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Так называемое магическое или архаичное мышление характерно для всех западных европейцев. Оно активируется в период стресса, добавил эксперт. Когда случаются неприятности человек ищет помощи у потусторонних сил. В США, например, тоже популярны колдуны и целители, секты, оккультизм, псевдо психологическая литература. Но особенность России — именно на площадке Инстаграм продвигаются подобные идеи. На Западе для этого используются другие платформы.

Прохождение онлайн-марафонов для многих россиян — своеобразная альтернатива похода к психологу. Особенно это касается жителей небольших и отдалённых населённых пунктов, сообщил NEWS.ru социолог Денис Волков. При том, что реальной консультации это не заменит и совершенно не решит исходную проблему. К дипломированным специалистам люди не спешат как минимум по трём причинам. Во-первых, такие услуги дороги для населения. Во-вторых психотерапия до сих пор считается «какой-то диковинкой из Запада». Люди не понимают чем специалист может им помочь. Во-третьих, многие перекладывают ответственность за своё здоровье (в том числе психическое) на государство. Эта установка — родом из СССР. Там действительно существовала система профилактики различных заболеваний. В добровольно-принудительном порядке люди проходили профилактические осмотры. Но времена изменились. И заботиться о себе теперь необходимо самостоятельно, добавил Волков.