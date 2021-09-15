РЭО предостерёг участников «Марафона желаний» от запуска воздушных шаров

Если во время «Марафона желаний» Елены Блиновской все его участники запустят воздушные шары, то по всей стране сразу же появится 7,5 тонн отходов неперерабатываемого пластика и латекса. Это грозит большим ущербом окружающей среде. Об этом телеканалу «360» рассказал гендиректор РЭО Денис Буцаев.

На самый популярный аккаунт марафона подписаны 2,5 миллиона человек. Если каждый из них запустит по шарику, то по всей стране образуется 7500 килограммов отходов. И все это будет разлагаться долгие и долгие годы, нанося вред природе и живым организмам, — отметил гендиректор РЭО.

По его словам, то же самое касается и биоразлагаемых шаров, так как на самом деле они не являются безопасными. Их изготавливают из латекса, в состав входят полимеры. Кроме того, в России нет переработки воздушных шариков, поэтому они всегда попадают в обычные отходы, после чего на полигоны, и наконец, в окружающую среду, где будут разлагаться около века.

Ранее Министерство природы России представило список пластиковых товаров, рекомендованных к запрету в стране. В частности, в него вошли: одноразовые пластиковые трубочки, тарелки, стаканы, ватные палочки, непрозрачные и цветные бутылки из термопластичного полиэфира и другие.