В России резко сократят использование пластиковых товаров

Министерство природы России (Минприроды РФ) представило список пластиковых товаров, рекомендованных к запрету в стране. В этом перечне 28 видов, сообщает ТАСС.

Отмечается, что данный список подготовила компания «Российский экологический оператор» (РЭО). В частности, в него вошли: одноразовые пластиковые трубочки, тарелки, стаканы, ватные палочки, непрозрачные и цветные бутылки из термопластичного полиэфира и другие. Однако в ведомстве подчеркнули, что такой запрет вступит в силу только после создания инфраструктуры производства альтернативных замещающих изделий.

В свою очередь список альтернативных видов товаров и упаковок уже подготовлен. Так, трубочки, мешалки, столовые приборы из пластика предлагается заменить на бумажные, деревянные и другие материалы растительного происхождения. Для блистерных же упаковок альтернативой могут послужить бумажные ёмкости.

Отмечается, что Минприроды уже направило в Минпромторг предложение по запрету 28 одноразовых видов товарных упаковок. В ведомстве поставили задачу отказаться за несколько лет от данной группы товаров.

Ранее сообщалось, что в России озаботились экопереработкой товарных упаковок. По словам вице-премьера РФ Виктории Абрамченко, в ближайшее десятилетие власти запланировали увеличить перерабатываемую долю до 85% от общего числа. Этого показателя надеются достичь к 2030 году.