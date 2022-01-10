ВОЗ: сроки окончания пандемии начинают просматриваться

Сроки окончания пандемии коронавируса по всему миру уже начинают просматриваться, заявил спецпосланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Дэвид Набарро в интервью телеканалу Sky News. По его словам, в ближайшие три месяца ситуация в области глобального здравоохранения будет оставаться тяжёлой. Он также отметил, что помимо «омикрона» могут появиться и другие штаммы COVID-19. По его мнению, следующие три месяца будут тяжёлыми.

Боюсь, что мы бежим марафонскую дистанцию, но нельзя говорить, что мы уже приближаемся к концу. Мы видим, что конец не за горами. Перед тем как мы доберёмся до него, мы столкнёмся ещё с несколькими всплесками, — сказал он.

По словам Набарро, поведение этого вируса заключается в том, что он накапливается, а затем резко растёт, а затем снова падает, и так повторяется примерно каждые три-четыре месяца.

Спецпосланник подчеркнул, что ситуация в мире с коронавирусом осложняется тем, что развивающиеся страны не могут позволить себе принимать жёсткие ограничительные меры, иначе их национальным экономикам будет нанесён серьёзный ущерб.

Ранее руководитель центра Гамалеи Александр Гинцбург назвал условие окончания пандемии. Он заявил, что СOVID-19 закончится, когда антитела появятся у 70–75% населения. Иммунолог считает, что для этого в течение полугода нужно провести массовую вакцинацию.

В свою очередь основатель компании Microsoft Билл Гейтс предположил, что пандемия коронавируса может продлиться ещё долго, однако критическая фаза в мире, вероятно, закончится в 2022 году. При этом он заявил, что пандемия пойдёт на спад, если не появятся новые штаммы коронавируса и не возникнет других «неожиданностей».