Ну а выборы потом: внутренняя борьба для «Яблока» стала важнее политики

За два дня до Нового года партия «Яблоко» исключила из своих рядов почти 100 человек. Среди них были действующие депутаты и активные политики. В последнее время организацию раздирают противоречия и конфликты по поводу отношения к Алексею Навальному, к «Умному голосованию» и «борьбе с кацизмом». На фоне этого партия получила худший в своей истории результат на выборах в Госдуму — несмотря на существование запроса у части общества на продвигаемые «Яблоком» идеи. NEWS.ru разбирался, что происходит в одной из старейших партий России.

«Партия озабочена сохранением чистоты своих рядов»

Появившееся в 1993 году «Яблоко» в последний раз проходило в Госдуму III созыва в 1999 году. Формально партией оно стало только в 2001 году, а регистрацию в Минюсте прошло годом позже. С тех пор ни на одних выборах в федеральный парламент «Яблоко» не получило поддержки избирателей, достаточной для формирования фракции.

В то же время именно «Яблоко» продолжает считаться самой оппозиционной из «системных» политических сил. У неё самые критические по отношению к действующей власти программы, а председатель партии Николай Рыбаков в интервью «Медузе» (признана Минюстом СМИ, выполняющим функции иностранного агента) прямо назвал «Яблоко» «единственной неудобной для Путина партией». Меморандум «Яблока», помимо осуждения гонки вооружений и сталинизма, содержит пункт о том, что Россия должна признать границы Украины по состоянию на 2013 год (до Евромайдана) и «прекратить поддержку криминала и сепаратистов». Решать «крымский вопрос» можно только после специальной международной конференции, считают в партии.

Maya Zavialova/wikimedia.org

Политика президента Владимира Путина — это путь в тупик. Это неограниченная власть чиновников, международная изоляция и вражда с соседями, бесправные люди, отсталая экономика, не способная обеспечить высокое качество и уровень жизни граждан, — говорится в программе «Яблока» на выборах в ГД в 2021 году.

В парламентских партиях не решаются всерьез критиковать политику президента. Положительно действия главы государства за последнее время оценивали и лидер КПРФ Геннадий Зюганов , и председатель ЛДПР Владимир Жириновский , и сопредседатели «Справедливой России» Сергей Миронов и Захар Прилепин . Даже лидер впервые прошедших в Думу «Новых людей» Алексей Нечаев признавался , что для регистрации партии в России нужно отказаться от критики Путина. А у «Яблока» эта критика записана прямо в программе.

Но, судя по итогам выборов в Госдуму, такая позиция не приносит голосов и не помогает преодолеть даже трёхпроцентный барьер, что позволило бы получить государственное финансирование. По данным «Левада-Центра» (признан Минюстом организацией, выполняющей функции иностранного агента), в сентябре 2021 года 34% россиян не одобряли деятельность президента, похожие данные в рейтинге доверия Владимиру Путину получал и государственный ВЦИОМ. Присоединение Крыма, о котором говорится в программе «Яблока», не поддерживают 9% россиян. Однако на выборах осенью 2021 года партия не смогла привлечь голоса и этих людей, пропустив вперёд «Партию пенсионеров», и набрала 1,34% — на 0,65 п. п. ниже собственного результата 2016 года.

Бывший председатель «Яблока» Сергей Митрохин, который остаётся членом федерального комитета партии, не стал комментировать NEWS.ru результаты последних выборов.

Я не знаю, что они собираются делать с этим всем. То, что я делал в своё время — это было давно. Когда я это делал, был другой результат, — сказал он.

Исполнительный секретарь организации Галина Михалёва в разговоре с NEWS.ru обратила внимание, что результат «Яблока» в текущем избирательном цикле не сильно отличается от предыдущего. По её словам, сейчас оппозицию в органы власти не допускают.

Если бы у нас были нормальные, конкурентные выборы, то, конечно, за партию бы голосовали больше. <...> Когда в Москве наши кандидаты выходят на первое место по подсчёту на участках, а потом электронное голосование, и, соответственно, они проигрывают, — подчеркнула политик.

Она отметила, что множество партнёров партии признаны властями иноагентами. С другой стороны, происходят «какие-то формальные процедуры», в рамках которых можно получить какой-то результат. Речь идёт о выборах в органы власти, которые «для власти не очень важны» — муниципальные выборы и выборы в региональные законодательные собрания.

Галина Михалёва Галина-Михалева/facebook.com

При этом политолог Екатерина Шульман в разговоре с NEWS.ru выразила сомнение в существовании «Яблока» как политического субъекта. По её словам, действующее руководство партии «не озабочено никакими электоральными целями вообще» и даже боится получить выборный результат.

Мне казалось, некоторые время, что «Яблоко» стремится получить 3% на выборах, чтобы иметь федерального финансирование <...> но, очевидно, руководство партии и так чувствует себя благополучно с существующими источниками финансирования, — добавила она.

Эксперт подчеркнула, что у партии остаются ценные активы. Это и формальная регистрация в Минюсте, и узнаваемое имя, и отдельные депутаты в муниципалитетах и региональных парламентах. При желании руководства и стечении обстоятельств эти возможности можно было бы использовать для помощи политикам в продвижении на муниципальных и региональных выборах или чтобы «на федеральном уровне произносить нужные слова».

Революция в отдельно взятой партии

В конце 2021 года в СМИ широко распространилось видео с онлайн-заседания «Яблока». Дело в том, что прямо во время обсуждения в кадре появился голый член федерального бюро организации. Однако осталась тема заседания важнее произошедшего курьёза: речь шла об исключении из партии троих членов.

Ролик записал один из исключённых «яблочников», петербуржский мундеп Филипп Погорелов. Оригинал был значительно длиннее попавшего в медиа отрезка. Из него следует, что в ходе заседания Погорелову было высказано сразу несколько претензий, одна из которых касалась связи с политтехнологом Максимом Кацем — в руководстве партии его сторонников называют «кацистами».

Кац — один из тех немногих людей, публичная дискуссия вокруг которых в последнее время привлекала внимание к «Яблоку». Он вступил в партию в 2016 году и практически сразу призвал своих сторонников следовать его примеру. Сам Кац хвастался , что привлёк в московское отделение организации больше 300 человек. Так начался его первый публичный конфликт с руководством партии, пока только её регионального отделения.

Максим Кац katz.max/facebook.com

Политтехнолога обвинили в попытке «рейдерского захвата» московского отделения партии и в первый раз исключили из «Яблока». Устоявшемуся руководству не понравилось, что Кац захотел возглавить отделение, а его сторонники, получившие партбилет, должны были обеспечить численное преимущество при голосовании.

Позднее Кац, уже не будучи членом партии, призвал молодых людей выдвигаться от неё на московских муниципальных выборах 2018 года и помогал им. В результате «Яблоко» получило 178 мандатов и стало второй партией в столице. Основатель партии Григорий Явлинский расхваливал Каца на страницах «Новой газеты», его вернули в партию, а руководство начало выдавать партбилеты его сторонникам.

После этого политик провёл несколько кампаний для партии, но в 2020 году снова впал в немилость. В этот раз его не просто исключили , но и обвинили в попытке «организовать внутри партии секту с собой во главе». Так началось то, что сам Кац, подражая руководству партии, называет «борьбой с кацизмом». Частью этого процесса стало в том числе заседание, разошедшееся по СМИ. В рамках той же борьбы в конце 2021 года из партии выгнали сразу 98 человек, а немного раньше 488 человек сняли с учёта (это лишение партбилета, но с правом обжалования).

Член федерального бюро «Яблока» заявил NEWS.ru, что такое решение со стороны руководства организации было необходимо, хоть и выглядит «очень непривлекательно» — иначе партия «исчезнет с лица земли».

Несколько лет назад партия совершила ошибку. Она приняла в свои ряды огромное количество людей, которые по своим взглядам не совсем соответствовали установкам партии. Они открыто говорили о том, что хотят партию захватить, не скрывали этого, — подчеркнул он.

В разговоре с NEWS.ru Кац признал, что он с командой планировал «поменять власть» в партии. Он сказал, что «Яблоко» перестало соответствовать принципам, на которых создавалась партия — она задумывалась как либерально-демократическая, защищающая права людей. По его словам, это решение пришло, когда организация выступила с осуждением Алексея Навального, находящегося в заключении.

Екатерина Шульман уверена, что «Яблоко» ставит цели не привлечь избирателей, а доказать кому-то свою приверженность «традиционным партийным ценностям». Поэтому руководство не просто не планирует расширять ядерный электорат, но и активно заявляет, что это вредно для организации и этого следует избегать.

Партия больше озабочена сохранением чистоты своих рядов, чем приращением числа своих сторонников, — добавила она.

Опасность Навального

Претензии руководства партии к своим членам не заканчиваются на поддержке Каца. Гонения начались и на тех, кто поддержал проект Алексея Навального «Умное голосование» на выборах в Госдуму. «Яблоко» эту стратегию отвергало — ещё до публикации списков УмГ председатель «Яблока» Николай Рыбаков призвал сторонников не участвовать в нём.

Оно («Умное голосование». — NEWS.ru.) говорит о том, что вы хотите, может быть, светлого демократического будущего для страны, но проголосуете за бандита или сталиниста, или коррупционера, — объяснял политик в эфире «Эха Москвы».

Система Навального предполагала голосование за кандидата, отобранного командой оппозиционера. Действительно, большинство политиков в списке — члены КПРФ (137 коммунистов), «яблочников» в команде Навального отобрали всего пять. При этом, по мнению Екатерины Шульман, в 2019 году именно «Умное голосование» позволило «Яблоку» получить фракцию в Мосгордуме.

Алексей Навальный Сергей Булкин/NEWS.ru

В ходе кампании на выборах в нижнюю палату «Яблоко» решило активно отмежеваться от поддержки команды Навального. Основатель партии Григорий Явлинский прямо простил сторонников оппозиционера не голосовать за его партию.

У нас принципиально другая политика. Мы не будем проводить политику Навального. Мы не приглашали его сторонников в наши списки. Те, кто хочет голосовать за Навального, за нас голосовать не надо, — говорил он в эфире «Дождя» (признан Минюстом СМИ, выполняющим функции иностранного агента).

Уже после выборов федеральный комитет «Яблока» опубликовал материал «О призывах голосовать за КПРФ» — к нему прилагались цитаты известных людей, которые выступали в поддержку «Умного голосования». В соцсетях сразу окрестили это публичным доносом, хотя в «Яблоке» обращали внимание, что фразы были сказаны публично. В тот же день на сайте появилось решение, согласно которому поддержка УмГ чревата для членов партии лишения партбилета. И действительно, слова о поддержке «других партий» звучали на собраниях, где исключали «яблочников».

При этом в 2021 году конфликт партии с Навальным — тоже бывшим членом «Яблока» — не заканчивался на отрицании «Умного голосования». Ещё в феврале, суд заменил условный срок политика на реальный, Явлинский написал статью «Без путинизма и популизма. О смыслах текущей политики», где раскритиковал заключённого.

Демократическая Россия, уважение к человеку, свобода, жизнь без страха и без репрессий несовместимы с политикой Навального. Это принципиально разные направления, — написал он.

А в октябре стало известно, что зампред «Яблока» Сергей Иваненко отправлял в Европарламент письмо, в котором просил не давать премию имени Сахарова Навальному. В письме он высказал тезисы из статьи Явлинского и назвал решение ЕП о присуждении премии оппозиционеру «очень печальным событием для демократического движения в России».

Один из 98 исключённых 29 декабря 2021 года членов «Яблока» Максим Гонгальский связывает массовые лишения партбилетов именно с позицией партии по отношению к Навальному и «Умному голосованию».

В партии борются с теми, кто критикует руководство, а сейчас таких людей всё больше из-за того, что партия фактически противопоставляет себя Навальному, критикует его и своих членов, даже тех, кто поддерживает его не политически, а как политзаключённого. Поскольку меняются правила игры, видимо, в партии решили, что уже требуется достаточно жёстко высказываться по Навальному, — сказал он NEWS.ru.

По его словам, даже без фальсификаций на выборах «Яблоко» на выборах в Госдуму не набрало бы 2%. Он уверен, что такие низкие рейтинги — прямое следствие заявлений Явлинского и других видных членов партии о Навальном, а также прямого призыва к сторонникам оппозиционера не голосовать за организацию.

Председатель партии Яблоко Николай Рыбаков (в центре) во время официальной процедуры подачи документов для заверения списков кандидатов на выборах депутатов Государственной Думы РФ в Центральной избирательной комиссии РФ в Москве Рамиль Ситдиков/РИА Новости

При этом он считает, что таким образом руководство партии пытается сохранить за собой свои должности. Однако исключённая вместе с ним Елена Русакова придерживается мнения, что это — попытки спасти партию, а не конкретные кресла.

В основном исключали тех, кто занимается активной политикой и активно, успешно ведёт избирательные кампании. Они (руководители партии. — NEWS.ru) поставлены перед выбором: либо партия прекращает существование вообще, либо она остаётся в виде папочки с документами, в таком урезанном виде, — подчеркнула она в разговоре с NEWS.ru.

По её словам, все зарегистрированные в Минюсте партии сейчас поставлены в жёсткие рамки, а «Яблоко», не имеющая крупных региональных сетей и депутатов в Госдуме — самая слабая из них. Поэтому руководство, которое чувствует незащищённость, стремится избавиться от активистов, претендующих на победы, заключила она.