Наталья Штурм купила для новогодней ёлки нечто похожее на фаллоимитатор

https://static.news.ru/photo/97d66840-49a8-11eb-a416-fa163e074e61_660.jpg Наталья Штурм Фото: nataliashturm/instagram.com

Певица опубликовала в социальной сети фото украшения для новогодней ёлки. Звезда решила заказать «любимому» нечто похожее на фаллоимитатор. Не все поклонники исполнительницы оценили выбор. На неё посыпались обвинения в пошлости и мерзости.

Заказала милому украшения на ёлочку. А он скалку для раскатки теста принёс и всего одну ёлочную игрушку, яркую, но тяжёлую. Пришлось в комплект дозаказать наручники, чтобы ёлку к батарее приковать, — написала Штурм на своей странице в социальной сети Instagram.

Некоторые подписчики сравнили её с футболистом Артёмом Дзюбой, попавшим в скандал из-за своих манипуляций: «Пожалуй, отпишусь, какая новогодняя мерзость», «Всё про неё, пошлость и хамство это, Наташа, даже Новый год не пожалела».

Накануне телеведущая Ксения Бородина сумела удивить поклонников, показав визит к своей маленькой дочери нестандартного Деда Мороза. Добрый волшебник, присланный подругой семьи Еленой Блиновской, сумел изумить и самих домочадцев. Сказочный гость с белой бородой и в красном костюме выглядел очень стильно и ухоженно. Ведущая «Дома-2» призналась, что привыкла видеть Деда Мороза в шубе и в шапке, а не такого «гламурного».

Ранее NEWS.ru сообщал, что певица Ани Лорак опубликовала архивное фото с братьями под новогодней ёлкой. Будущей звезде на снимке от силы года четыре, узнать в ней знаменитость невозможно.