Содержанка или добытчица: должна ли женщина вкладываться в семейный бюджет

Грамотное распределение семейного бюджета — тема, которая волнует большинство россиян. Должен ли мужчина полностью содержать семью или финансовое обеспечение ячейки общества лежит на плечах обоих супругов? В последнее время в Интернет-пространстве набирают популярность блоги коучей, которые рекомендуют женщинам в обязательном порядке «выводить» свои деньги из семьи. Якобы это стимулирует мужчину на увеличение своего дохода. Опрошенные NEWS.ru психологи сошлись во мнении, что такое распределение ролей может привести к краху семьи. При этом равный вклад в семейный бюджет — залог счастливого брака.

Заработок мужчины — это деньги семьи, а женщины — её собственные средства, такую идею поддерживает психолог и женский коуч Мила Левчук. Она считает, что равный вклад в семейный бюджет может демотивировать главу семьи. Он перестанет зарабатывать деньги и «сядет» своей половине на шею.

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Мужчина, чувствуя, что не от него одного зависит благосостояние семьи, имеет свойство расслабляться, терять интерес к карьерному росту, а то и искать себя года два после трагического увольнения по причине полной бесполезности на рабочем месте, — пишет в одном из постов Левчук.

Похожий принцип проповедует психолог и философ Сатья Дас. Он также считает несправедливым распределение семейного бюджета по схеме «половина на половину».

Мужчина должен защищать женщину, отдавая больше, чем получает. Он так развивается. И при раскладе, где «всё по-честному» и «всё поровну», мужчина деградирует, — пишет он в своей книге.

Опрошенные NEWS.ru психологи усомнились в правильности такого подхода, особенно если муж не олигарх и супруги зарабатывают примерно одинаково.

Если женщина самостоятельно решает забрать деньги из семейного бюджета и тратить их только на себя, а муж выступает против этого, в ячейке общества обязательно возникает конфликт. Глава семьи чувствует, что его мнение не учитывается, он испытывает обиду или даже чувство агрессии, отмечает в беседе с NEWS.ru клинический психолог и сексолог Валентин Денисов-Мельников. По словам эксперта, если работают оба супруга, то справедливо, что семейные расходы делятся на двоих. Полное обеспечение жены и детей мужчиной возможно только при его согласии.

Советы женских гуру в ультимативной форме «забрать деньги из бюджета» некорректные и неправильные. К психологии они не имеют ни малейшего отношения. В реальной жизни это приводит к разрушению семей. Супруг не выдерживает и уходит к женщине, которая относятся к нему менее потребительски. Ко мне приходит множество клиенток, чьи семьи распались из-за попыток манипуляции. Валентин Денисов-Мельников клинический психолог и сексолог клинический психолог и сексолог

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По мнению психолога, если женщина хочет мотивировать мужа на больший заработок, нужно действовать иными способами. Нужна мотивация, а не грубое давление.

Важно донести до супруга, что высокий доход повышает его социальный статус и уважение окружающих. Для мужчины это очень важно. Также эффективно работает похвала, например: «Я горжусь тем, что ты зарабатываешь всё больше, но знаю, что для тебя это не предел», — рассуждает Денисов-Мельников.

Психолог добавил, что жизненные приоритеты у разных людей могут серьёзно различаться. Для одного очень важен высокий заработок, для другого — путешествия, для третьего — наличие детей. Если у мужа и жены не совпадают цели, то счастливый брак построить весьма сложно.

Тот человек, которого вы хотите переделать, возможно, не нуждается в исправлении и оптимально подходит для кого-то другого, — заключает эксперт.

В современном обществе возникла следующая тенденция — женщины хотят обладать такими же правами, как мужчины (зарабатывать, занимать должности, вести активную социальную жизнь), но при этом они не желают брать на себя мужские обязанности, например, по обеспечению семьи, сообщил в беседе с NEWS.ru клинический психолог и писатель Михаил Хорс.

По его мнению, полностью содержать жену и детей должен мужчина, только если его супруга берёт на себя все традиционные женские обязанности. Это ведение домашнего хозяйства и воспитание детей. Но в последние годы семей патриархального склада становится всё меньше, феминизация российского общества продолжается.

Женщины в нашей стране социально в меньшей степени защищены, чем мужчины. Зарабатывают они по статистике меньше, к тому же дамы становятся временно нетрудоспособными, когда рожают ребёнка, рассуждает в беседе с NEWS.ru старший научный сотрудник Института психологии РАН Ольга Маховская. По этим причинам у женщины есть «материальные преференции» перед мужчиной. Поэтому на определённых этапах жизни финансовая поддержка со стороны супруга необходима. Но если муж и жена работают, то вклад в семейный бюджет должен быть соразмерным, резюмирует Маховская.