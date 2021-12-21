Миллионы из воздуха: как «инфоцыгане» наживаются на доверии и лени россиян

Фильм Ксении Собчак о «звёздах-инфоцыганах» вызвал скандал. Ведущую обвинили в разжигании ненависти к цыганам, которых она якобы сделала символом мошенничества, и потребовали оштрафовать на 100 млн рублей. NEWS.ru решил выяснить, стоит ли верить на слово инфобизнесменам, обещающим научить, как стать богатым и красивым всего за 30 дней, какие уловки чаще всего используют коучи, можно ли отличить «инфоцыган» от нормальных экспертов и вернуть деньги, если чудесного преображения не произошло.

Кто такие «инфоцыгане» и почему их так называют

«Прокачай в себе мышление миллионера», «Подари себе идеальное тело за 30 дней», «Создай пассивный доход и никогда больше не работай» — Интернет пестрит предложениями подписаться на курсы по саморазвитию и в одночасье стать красивым, богатым и счастливым. Экспресс-уроки преподавателей, всем своим видом демонстрирующих успешность и экспертность, привлекают миллионную аудиторию. Юрист Анна Фролова рассказала NEWS.ru, что зачастую подобные курсы личностного роста означают не более, чем пустой звук.

Люди, обещающие научить, «как заработать миллион», нередко сами живут в хрущёвках с родителями, арендуя богатые апартаменты и крутые машины лишь для фотосессий. Но это не мешает им врать подписчикам, что на атрибуты красивой жизни они заработали сами: «Хотите также? Я научу». После серии таких разоблачений стало ясно, что «король-то голый». Однако люди продолжают верить, — подчеркнула Анна Фролова.

Юрист отметила схожесть схем, по которым «инфоцыгане» ведут свою деятельность в Интернете. По её словам, «достаточно двух-трех недорогих фотосессий, создающих образ человека, который купается в роскоши, и запускаются продажи». И за действительно продающимися, а не состряпанными «на коленке» марафонами и тренингами, стоит команда сценаристов, копирайтеров, продюсеров, видеографов, маркетологов. Они осуществляют так называемый «прогрев аудитории» — привлечение внимания.

За счёт красивых картинок и «убойного сценария» ведущий будущего марафона рассказывает, как был бедным, рос в маленьком городе, переехал в Москву, сумел подняться. А теперь, мол, может научить вас — надо только записаться на марафон и оплатить курсы. Схема одна, — уточнила Фролова.

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По наблюдениям Анны Фроловой, к которой не раз обращались обманутые ученики «инфоцыган», аудиторию «продавцов воздуха» почти на 100% составляют жители регионов. Она объяснила это чрезмерной доверчивостью провинциалов, не свойственной обитателям большим городов, у которых расхожая у коучей фраза «Я научу вас находиться в ресурсном состоянии», как правило, «вызывает только смех».

А вот замотанная мама двоих детей из условного Усть-Урюпинска с зарплатой в 20 тысяч рублей, наблюдающая в соцсетях молодых блогеров, которые «в 18 лет зарабатывают пять миллионов рублей в месяц и купили своим родителям квартиры-машины», примет всё за чистую монету, захочет жить также. И купит курс, выкроив полторы-две тысячи рублей из скромного семейного бюджета, — добавила юрист.

Как отличить «инфоцыган» от нормальных экспертов?

Опрошенные NEWS.ru специалисты обратили внимание на неотъемлемое условие, которым часто пренебрегают недобросовестные инфобизнесмены, — наличие лицензии на ведение образовательной деятельности. Невролог, научный сотрудник института имени В.П.Сербского Алиса Коротина призналась нам, что провела эксперимент: она поинтересовалась сразу у нескольких коучей, есть ли у них этот документ. По её словам, 100% ведущих «курсов развития», к кому она обратилась с этим вопросом, копию лицензии предоставить отказались.

Безусловно, знаниями надо делиться. Но делать это должны люди, действительно добившиеся личного успеха. Илон Маск, например. Или выдающийся врач, учёный, профессор Лео Бокерия. А «инфоцыгане» — кто они? Что из себя представляют? — задалась вопросом Алиса Коротина.

NEWS.ru

Юрист Анна Фролова рассказала, что на днях к ней обратился за помощью молодой человек, для которого Интернет-курсы по бизнес-развитию окончились весьма плачевно.

«Придумайте бизнес и ищите инвесторов», — учил тренер курса. Парень придумал, привлек инвестиции на более чем 20 миллионов рублей. Однако «прогорел». Возвращать деньги не с чего, и в настоящее время ему грозит статья за мошенничество. «Интернет-гуру» как бы ни при чём. Вот тебе и «саморазвитие», — отметила юрист.

Прежде чем покупать курсы какого-либо мотивационного тренера в Интернете, бизнес-коуч Светлана Фортунате советует не полениться и узнать о нём отзывы других подписчиков. Причём не верить тем, что оставлены на сайте гуру, а лично связаться с людьми, прошедшими обучение, и уточнить, что им понравилось и не понравилось в курсе, что они ожидали получить и получили ли в итоге. И только потом делать вывод, оплачивать этот курс или нет.

По словам Светланы Фортунате, есть четыре «абсолютно беспроигрышные, продающиеся темы — деньги, здоровье, предназначение и отношения». В каждой из этих ниш можно найти очень большую аудиторию слушателей. Насколько полезными окажутся полученные знания, зависит не только от харизмы тренера, который сможет увлечь подписчиков, но и их собственной старательности, считает она.

Очень важно, выполнял ли ты задания курса. Всем говорю: кто внимательно слушает и выполняет рекомендации наставника, тот получает хороший результат. Блогеры-миллионники берут количеством (привлечённой аудитории. — NEWS.ru). Однако вряд ли автор «марафонов желаний» Елена Блиновская раскроет, сколько людей не дошли до финала её курса и бросили занятия. Если в курсе участвует тысяча человек, а результат получился у ста — уже кажется много, но ведь это всего 10%, — подчеркнула Фортунате.

Как подписчики «инфоцыган» могут вернуть свои деньги?

Научный сотрудник института имени В.П.Сербского Алиса Коротина объяснила, что в основе доверия «инфоцыганам» лежит желание получить «волшебный рецепт» успеха, который позволит мгновенно разбогатеть и изменить себя.

Люди хотят, как на «поле чудес», — закопать пять золотых и чтобы наутро выросло золотое деревце. И теряют свои пять золотых. Приходится платить за свою безграмотность, — заявила Алиса Коротина.

Проблема, по мнению эксперта, не в «инфоцыганах», а в психологической незрелости массы людей, недостатке образования и лени. Она пояснила, что в открытых источниках можно бесплатно найти всю ту информацию, которую инфобизнесмены продают за деньги. Но искать и анализировать её, считает специалист, мало у кого есть желание.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Анна Фролова добавила, что всё больше молодых людей, приобретающих курсы развития в Интернете, думают, что тренинги коучей могут заменить классическое среднее и высшее образование. Это заблуждение оказалось удобно и покупателям (стоимость онлайн-курса в большинстве случаев на порядок ниже семестра в вузе), и продавцам.

Они давно придумали вещать сотням и тысячам людей одновременно. Часто курс записывается единожды, а продаётся раз за разом, принося ежемесячный доход. По такому принципу работает большинство «инфоцыган». И ведь молодежь идёт учиться к блогерам, а не к условному профессору МГУ — потому что примерно наслышаны, сколько может зарабатывать в России профессор. Да и у профессора, в отличие от блогера, язык не повернётся сказать «Живи, как я», — констатировала юрист.

Анна Фролова называла три способа вернуть деньги, потраченные на оказавшиеся бесполезными курсы личностного роста. Первый — жалоба в налоговую инспекцию с просьбой о проверке. Юрист заметила, что оплата марафонов, как правило, осуществляется через банковскую карту физлица, и «налоговые отчисления чаще всего не платятся».

Сергей Булкин/NEWS.ru

Второй способ — подать против «мотивационного тренера» иск в суд с требованием привлечь его за нарушение ч.2 ст.14.7 КОАП («Обман потребителя, введение в заблуждение относительно потребительских свойств и качества товара»). Третий вариант — обращение в суд со ссылкой на ст.282 УК РФ: разжигание ненависти, неприязни к социальной группе.

Некоторые «инфоцыгане» завуалированно либо открыто говорят: «кто бедные — те лохи», «если зарабатываешь меньше 50 тысяч рублей, ты нищеброд (но я помогу тебе стать миллионером)», — рассказала юрист.

При этом Анна Фролова назвала маловероятным, что слушатель, заплатив условные 2,5 тысячи рублей за тренинг и не получив желаемого результата, решит подать в суд на ведущего курса. По мнению юриста, люди «скорее махнут рукой и будет жить, как жили». Пока не поверят кому-то ещё.