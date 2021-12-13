Тупой, ещё тупее: телевикторины заменили британцам психотерапевтов

Общенациональная страсть жителей Великобритании к просмотру так называемых интеллектуальных программ на самом деле показывает, что немногие британские зрители дотягивают до уровня эрудиции, требуемого для ответов на вопросы телевизионных викторин. Как выяснили телекритики, для миллионов людей в Соединённом Королевстве просмотр таких викторин превратился в ритуал с отчётливым привкусом мазохизма.

Каждый понедельник в 19:30 британцы садятся перед телевизорами, чтобы в очередной раз протестировать свой интеллектуальный уровень. Именно в это время конкурирующие телеканалы запускают очередные телевикторины , за правильные ответы в которых обещают призы. У одного канала это может быть простой стеклянный кубок, у другого — приз в миллион фунтов. Но, как в любом спорте, здесь, похоже, важна не победа, а участие.

Хотя в отличие от российской интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» в британских телевикторинах не требуется проявлять особую изворотливость ума (ответы почти на все вопросы можно найти в энциклопедии Britannica или в Wikipedia). Но оказалось, что подавляющее большинство телезрителей не в состоянии преодолеть даже эту IQ-планку.

vk.com/teacherswitcher

Журналист газеты The Independent Эд Камминг, долгое время следивший за ходом таких викторин, пришёл к неутешительному для национального самолюбия британцев выводу: подданные её величества готовы тратить 90 минут каждый понедельник, чтобы в очередной раз доказать самим себе, как плохо они учились в школе.

Продюсеры таких шоу сознательно придерживаются тактики, известной в другом национальном английском спорте — футболе — как fair play — честная игра. Ведущие викторин задают вопросы в таком темпе и дают на обдумывание ровно столько времени, чтобы отвечающий не успел найти ответ в Интернете.

Даже те вопросы, на которые участники викторин отвечают правильно, они отвечают благодаря удачному совпадению. Например, это вопрос из той профессиональной области, в которой счастливчик работает, — говорит Камминг.

Например, если среди участников соревнования случайно окажется болельщик футбольного клуба «Арсенал», он, без сомнения, ответит на «каверзный» вопрос, какое место команда заняла в сезоне 2008 года. Однако для остальных 99,9% аудитории такой вопрос становится аналогом просьбы перемножить в уме семизначные числа.

Особенно смущает британских телекритиков передача на ВВС-2, претенциозно названная University Challenge . В качестве награды победителю достаётся статуэтка в виде книги. Исходя из названия и выбора приза, можно предположить, что соревноваться в эрудиции будут самые успешные и продвинутые студенты британских высших учебных заведений. На практике же в студию приглашают университетских «заднескамеечников».

В городе Лидс, к примеру, учится 36 тысяч студентов. Такое впечатление, что продюсеры этой программы сознательно отбирают из студенческой среды 0,01% самых тупых, —удивляется журналист.

Ощущать себя тупым в одиночестве очень обидно и болезненно для самооценки человека. Но когда ты оказываешься в большой группе столь же малоэрудированных сотоварищей, недостатки чудесным образом превращаются в достоинства: ты становишься членом большого клуба, пропуском в который служит незнание ответа на вопрос, какое место в футбольном первенстве 2008 года занял «Арсенал».

Неудивительно поэтому, что, несмотря на близкий к нулю результат участия в подобных викторинах для их зрителей, аудитория таких шоу в декабре стала рекордной среди всех передач британского телевидения, обогнав по рейтингу даже самый популярный телесериал Eastenders. Неудивительно и то, что даже правильный ответ на один вопрос (например, из тридцати) уже считается невероятным успехом, о котором необходимо немедленно сообщить в социальных сетях.

Потому что это доказывает, что тебе не надо заново поступать в среднюю школу, — иронизирует Камминг.

Однако психологи объясняют бешеную популярность подобных телепередач не генетическим «мазохизмом» британцев, известных своей эмоциональной «застёгнутостью на все пуговицы», а тем, что участие в них (или хотя бы их просмотр) играет для зрителей важную психотерапевтическую роль. Для людей, принимающих участие в предприятиях с предсказуемо безвыигрышным для них результатом, победа и не является стимулом, сказала NEWS.ru психолог Надежда Лебедева.

Примерно с той же мотивацией люди выходят на старт марафона, заранее зная, что сумеют преодолеть максимум несколько первых километров. Для них победой является сам факт выхода на старт, ведь может оказаться, что большинство их знакомых в те же часы валялись дома на диване. С викторинами примерно то же самое: да, я не ответил на вопросы, но я хотя бы попытался это сделать! Надежда Лебедева профессор факультета социальных наук НИУ ВШЭ профессор факультета социальных наук НИУ ВШЭ

Кроме того, в сетку вещания викторины неслучайно поставлены на вечер понедельника, «самого трудного» дня недели. В этот день люди, с одной стороны, уже пришли в себя после выходных, с другой — им хочется ещё немного продлить ощущение уик-энда. К тому же вечером в понедельник человек почти наверняка будет находиться дома, а не в пабе, клубе, на матче или где-то ещё вне дома.