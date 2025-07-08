В прошлом году пожалела, что закрыла мало. Лучший рецепт огурцов на зиму!

В прошлом году пожалела, что закрыла мало. Лучший рецепт огурцов на зиму!

Хрустящие огурчики по бабушкиному рецепту — просто и вкусно! В прошлом году я закрыла всего 10 банок и горько пожалела! В этом вооружилась проверенным рецептом, который никогда не подводит. Огурчики получаются хрустящими, ароматными и хранятся до самого лета.

Мой безотказный способ:

На 3-литровую банку возьмите:

1,5 кг мелких огурцов (корнишонов)

3 зубчика чеснока

зонтик укропа

5 горошин черного перца

2 лавровых листа

1 острый перчик (по желанию)

Огурцы замочите в холодной воде на 2 часа. На дно стерильной банки положите специи, плотно уложите огурцы вертикально. Залейте кипятком на 10 минут, слейте воду.

Вскипятите новую воду с 2 ст. л. соли и 3 ст. л. сахара на литр воды. Добавьте 50 мл 9% уксуса прямо в банку, залейте кипящим рассолом. Закатайте, переверните и укутайте до остывания.

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