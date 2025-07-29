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29 июля 2025 в 14:39

10 кг с куста! Китайская подкормка для хрустящих огурцов!

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В мире огородничества существует множество хитростей и секретов, но один из самых удивительных пришел к нам из Китая. Местные фермеры уже давно используют особую технологию, позволяющую получать невероятные урожаи огурцов — до 10 килограммов с одного куста!

Секрет кроется в необычном органическом удобрении, которое готовится из самых простых ингредиентов: риса и сахара. Процесс создания этого чудо-средства довольно прост: килограмм риса и четыре столовые ложки сахара заливают пятью литрами воды. Смесь настаивают в течение недели, регулярно помешивая для лучшего брожения.

Во время брожения рис щедро делится с раствором ценными веществами. В воду переходят калий и фосфор, которые активно способствуют росту плодов. Аминокислоты укрепляют растения, делая их более стойкими и здоровыми. Особую ценность представляют молочнокислые бактерии, которые естественным образом защищают огурцы от различных болезней.

Готовое удобрение используют в виде концентрата, разведя его в пропорции 1 к 20. Поливать огурцы нужно под корень каждые две недели. Особенно эффективным это средство оказывается в период цветения и плодоношения — оно не только увеличивает количество завязей, но и значительно улучшает вкусовые качества плодов.

Попробуйте применить этот древний китайский секрет на своем участке, и вы удивитесь результатам!

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огурцы
урожай
огороды
дачники
Мария Левицкая
М. Левицкая
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