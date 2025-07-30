Малосольные огурчики с укропом и ягодами! Просаливаются за 6 часов!

Малосольные огурчики с ягодами — летний хруст с ягодной кислинкой. Что может быть лучше хрустящих малосольных огурчиков в летнюю жару? А если добавить к ним сочные ягоды красной смородины и вишни — получится настоящий гастрономический фейерверк! Эти неожиданные ингредиенты придают огурцам тонкую фруктовую нотку и легкую игристую кислинку, превращая простую закуску в изысканное угощение. Чеснок и перец чили добавляют пикантности, а вишневые и смородиновые листья — тот самый «бабушкин» аромат, от которого сразу веет детством и дачей. Готовятся такие огурцы быстро — уже через 6–8 часов можно хрустеть!

500 г небольших огурцов (желательно прямо с грядки) тщательно промойте. Если куплены в магазине — замочите на 2 часа в холодной воде. На дно банки положите 1 лист смородины, 3 листа вишни, 1 лавровый лист, 1 веточку мяты и 1 зонтик укропа. Плотно уложите огурцы, пересыпая их 70 г красной смородины, 70 г вишни (можно с косточками), 1 измельченным зубчиком чеснока и 5 г перца чили (кольцами). Приготовьте рассол: 1 л воды + 2 ст. л. соли (без горки). Залейте огурцы холодным рассолом, придавите грузом и оставьте при комнатной температуре на 6–8 часов, затем уберите в холодильник.

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