В Петербурге объяснили очереди к больницам из машин скорой помощи

https://static.news.ru/photo/1f067dd0-cc69-11eb-b65e-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Очереди из скорых к больницам Петербурга вызваны особенностью работы стационаров, перепрофилированных для приёма пациентов с COVID-19. Об этом РБК сообщили в городском комитете по здравоохранению.

Как заявили чиновники, большинство стационаров Санкт-Петербурга, которые перепрофилировали для приёма пациентов с коронавирусом, не имеют боксовой системы и одновременно могут принимать от пяти до семи человек. Остальные в это время ждут в машинах скорой помощи под наблюдением медиков.

В автомобиле скорой пациенты могут получать кислород и в случае необходимости будут обеспечены экстренной медицинской помощью, — цитирует медиапортал сообщение.

При этом в комитете добавили, что во время таких ситуаций больницам поручено вызывать на работу дополнительный персонал. Приём одного пациента занимает 15–20 минут.

Ранее вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев заявил, что темпы вакцинации от коронавируса остаются низкими из-за «либеральной молодёжи». По его словам, они хотят убедиться в опасности болезни «на своей шкуре» и на состоянии близких людей.