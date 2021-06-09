Власти Петербурга обвинили либеральную молодёжь в низких темпах вакцинации

https://static.news.ru/photo/7c67093e-c937-11eb-a49c-96000091f725_660.jpg Фото: mil/vk.com

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев заявил, что темпы вакцинации от коронавируса остаются низкими из-за «либеральной молодёжи». Выступление чиновника опубликовано в группе местного правительства в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, существует «категория людей», которые уверены, что их не коснётся болезнь. Как правило, это молодые люди.

Все ветераны, весь наш костяк города — все привились. У нас к 9 Мая ветераны пошли на парад, все были привиты! А вот студенческая молодёжь, либеральная, на мой взгляд, слегка всегда чему-то не верит, — подчеркнул он.

По его словам, они хотят убедиться в опасности болезни «на своей шкуре» и на состоянии близких людей.

Он рассказал, что 730 тысяч петербуржцев поставили первый компонент прививки от COVID-19, а 605 тысяч прошли вакцинацию полностью. Эргашев предупредил, что если не сформировать коллективный иммунитет, к осени город ждёт ещё одна волна заражений.

По данным федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом, в России за минувшие сутки выявлено 10 407 новых случаев заражения. Это максимальный показатель с марта. Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург объяснил рост заболеваемости тем, что летом граждане стали более мобильны и активнее общаются друг с другом. Он призвал россиян прививаться, чтобы защитить себя и своих близких.