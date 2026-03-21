В Госдуме захотели индексировать страховые пенсии с 1 января

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с РИА Новости предложил ежегодно индексировать страховые пенсии с 1 января. По его словам, в этом году так и было, причем размер увеличения выплат был заложен выше уровня и прогнозной, и фактической инфляции.

Я считаю это правильно. С 1 января и нужно оставить. И хорошо применялась модель в прошлом году, когда 1 января проиндексировали, уровень инфляции фактически оказался выше прогнозной, и 1 февраля доиндексировали, — сказал Нилов.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко рассказал NEWS.ru, что для получения страховой пенсии по старости необходимо иметь 15 лет трудового стажа и 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов. Помимо этого, по его словам, нужно достичь возраста, установленного законодательством.

Тем временем стало известно, что средний размер социальной пенсии в России после индексации 1 апреля 2026 года превысит 16,5 тыс. рублей. Как сообщила эксперт Президентской академии Татьяна Подольская, выплаты проиндексируют на 6,8%.

Кроме того, экономист Людмила Иванова-Швец уточнила, что многие пожилые люди ошибочно думают, будто все выплаты увеличиваются автоматически, как пенсия. Однако Социальный фонд не назначает доплаты за иждивенцев, сельский стаж или субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг без личного заявления.