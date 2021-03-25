В Госдуме предложили лечить российских детей за счёт богатых

https://static.news.ru/photo/dfa12ae4-8df4-11eb-8ad0-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы Алексей Куринный призвал поменять в России систему налогов и финансировать лечение больных детей за счёт богатых россиян.

Должна быть полноценная, нормальная прогрессивная шкала, которая будет собирать не 60 млрд на больных детишек, а которая будет собирать где-то в районе 2 трлн рублей. <...> За счёт богатых, прежде всего, повторяю, и сверхбогатых, — подчеркнул Куринный в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Депутат считает, что собранные средства можно будет эффективно направить в отрасли, испытывающие их «катастрофическую» нехватку.

Найти средства для лечения детей также можно в судебных разбирательствах в регионах, отметил Куринный.

Ранее NEWS.ru сообщал, что зампред Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков высказался в поддержку введения прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Так он отреагировал на заявление лидера КПРФ Геннадия Зюганова, написавшего в Telegram, что считает целесообразным обложить повышенным налогом «подозрительно богатых» россиян.