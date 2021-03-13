Профсоюзы призвали к внедрению прогрессивной шкалы НДФЛ в России

https://static.news.ru/photo/d2628ce8-84ca-11eb-b7a2-96000091f725_660.jpg Фото: Mark Langridge/moodboard/Global Look Press

Зампред Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков высказался в поддержку введения прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов написал в Telegram, что считает целесообразным обложить повышенным налогом «подозрительно богатых» россиян. Политик таким образом отреагировал на сообщения о появлении новых критериев получения выплаты на детей от трёх до семи лет.

Нужно более активно двигаться в сторону прогрессивной шкалы НДФЛ. Она предполагает существенно более высокие налоги для существенно более богатых людей. Профсоюзы об этом говорили ещё раньше и активнее Зюганова, — сказал РИА Новости Шершуков.

Дискуссия о возвращении прогрессивной налоговой шкалы ведётся с момента введения плоской шкалы НДФЛ со ставкой в 13% в 2001 году. Президент России Владимир Путин в ноябре 2020 года подписал закон, устанавливающий налог в 15% на доходы физлиц, превышающие 5 млн рублей. Член президиума общественной организации «Опора России» Юрий Савелов отметил, что такой шаг нельзя рассматривать как полноценное движение в сторону прогрессивного налогообложения.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Федеральная налоговая служба планирует создать специальную инспекцию для состоятельных граждан России и, таким образом, считать их налоги отдельно от налогов соотечественников с низким доходом. Клиентами инспекции станут россияне, доходы которых превышают 5 млн рублей в год.