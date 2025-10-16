Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 октября 2025 в 18:48

Ужин по-белорусски: готовим картофельные клецки с грибами — вкуснее вареников

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Белорусские картофельные клецки с грибами — сытное и невероятно аппетитное блюдо с неповторимым вкусом: нежнейшее картофельное тесто и хрустящая грибная начинка с луком создают идеальный дуэт текстур и ароматов. Вкуснее вареников!

Рецепт: для теста отварите 1 кг картофеля в мундире, очистите и разомните в пюре без добавления молока и масла. Добавьте 1 яйцо, 2–3 ст. л. муки, соль и тщательно вымесите картофельное тесто. Для начинки обжарьте 300 г мелко нарезанных грибов с 2 луковицами до золотистого цвета. На влажную ладонь выложите порцию картофельного теста, сделайте углубление, положите грибную начинку и аккуратно защипните края, формируя крупные клецки. Варите в подсоленной кипящей воде 4–5 минут после всплытия. При желании можно слегка обжарить для цвета.

Подавайте клецки горячими со сметаной или растопленным сливочным маслом, посыпав свежим укропом. Такой ужин по-белорусски никого не оставит равнодушным.

Ранее стало известно, как приготовить картофельные лепешки на сковороде: превосходят драники по сочности и хрусту.

