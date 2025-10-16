Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 октября 2025 в 12:15

Семья отказывается от котлет и требует эти зразы: готовим чумовые картофельные биточки с фаршем — рецепт из Белоруссии

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Семья отказывается от котлет и требует эти зразы: готовим чумовые картофельные биточки с фаршем — рецепт из Белоруссии. Эти золотистые котлетки из картофельного пюре с сочной мясной начинкой и расплавленным сыром станут любимым блюдом всей семьи! Хрустящая корочка снаружи и нежная начинка внутри делают их идеальным выбором для сытного ужина.

Ингредиенты

  • Картофель — 1 кг
  • Фарш говяжий — 500 г
  • Сыр твердый — 200 г
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Помидор — 1 шт.
  • Яйца — 2 шт.
  • Мука — 2 ст. л.
  • Паста томатная — 1 ст. л.
  • Масло растительное — для жарки
  • Соль — по вкусу
  • Перец — по вкусу
  • Специи — по вкусу

Приготовление

  1. Отварите картофель и приготовьте густое пюре без добавления жидкости. Для начинки обжарьте фарш с луком, добавьте мелко нарезанный помидор, томатную пасту и специи. Охладите. Из картофельной массы сформируйте лепешки, в центр каждой положите мясную начинку и кусочек сыра.
  2. Слепите аккуратные зразы, обваляйте в муке и обжарьте на разогретом масле до золотистой корочки с обеих сторон. Подавайте со сметаной и свежей зеленью.

Ранее мы готовили картофельный паприкаш. Не думали, что из картошки и перцев получится такой шедевр.

