Семья отказывается от котлет и требует эти зразы: готовим чумовые картофельные биточки с фаршем — рецепт из Белоруссии. Эти золотистые котлетки из картофельного пюре с сочной мясной начинкой и расплавленным сыром станут любимым блюдом всей семьи! Хрустящая корочка снаружи и нежная начинка внутри делают их идеальным выбором для сытного ужина.

Ингредиенты

Картофель — 1 кг

Фарш говяжий — 500 г

Сыр твердый — 200 г

Лук репчатый — 1 шт.

Помидор — 1 шт.

Яйца — 2 шт.

Мука — 2 ст. л.

Паста томатная — 1 ст. л.

Масло растительное — для жарки

Соль — по вкусу

Перец — по вкусу

Специи — по вкусу

Приготовление

Отварите картофель и приготовьте густое пюре без добавления жидкости. Для начинки обжарьте фарш с луком, добавьте мелко нарезанный помидор, томатную пасту и специи. Охладите. Из картофельной массы сформируйте лепешки, в центр каждой положите мясную начинку и кусочек сыра. Слепите аккуратные зразы, обваляйте в муке и обжарьте на разогретом масле до золотистой корочки с обеих сторон. Подавайте со сметаной и свежей зеленью.

