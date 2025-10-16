Семья отказывается от котлет и требует эти зразы: готовим чумовые картофельные биточки с фаршем — рецепт из Белоруссии. Эти золотистые котлетки из картофельного пюре с сочной мясной начинкой и расплавленным сыром станут любимым блюдом всей семьи! Хрустящая корочка снаружи и нежная начинка внутри делают их идеальным выбором для сытного ужина.
Ингредиенты
- Картофель — 1 кг
- Фарш говяжий — 500 г
- Сыр твердый — 200 г
- Лук репчатый — 1 шт.
- Помидор — 1 шт.
- Яйца — 2 шт.
- Мука — 2 ст. л.
- Паста томатная — 1 ст. л.
- Масло растительное — для жарки
- Соль — по вкусу
- Перец — по вкусу
- Специи — по вкусу
Приготовление
- Отварите картофель и приготовьте густое пюре без добавления жидкости. Для начинки обжарьте фарш с луком, добавьте мелко нарезанный помидор, томатную пасту и специи. Охладите. Из картофельной массы сформируйте лепешки, в центр каждой положите мясную начинку и кусочек сыра.
- Слепите аккуратные зразы, обваляйте в муке и обжарьте на разогретом масле до золотистой корочки с обеих сторон. Подавайте со сметаной и свежей зеленью.
