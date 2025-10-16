Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 октября 2025 в 18:15

Картошка, грибы, сливки — и целая сковорода обалденного ужина готова: проще не бывает

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сливочная картошка с шампиньонами — проще блюда не бывает! Берете картошку, грибы, сливки — и целая сковорода обалденного ужина готова через полчаса.

Рецепт: очистите и нарежьте кубиками или ломтиками 500–600 г картофеля. Обжарьте на сковороде 300–400 г нарезанных шампиньонов с луком до золотистого цвета. Добавьте к грибам картофель, немного обжарьте и влейте 150–200 мл сливок жирностью 10–22%. Для насыщенного вкуса добавьте давленный чеснок, соль, перец и специи. Тушите под крышкой на медленном огне около 25–30 минут до готовности картофеля.

Вкус блюда получается удивительно гармоничным: нежный картофель пропитывается насыщенным сливочным соусом с глубоким грибным ароматом и пикантными нотками чеснока и специй, создавая по-настоящему домашний и уютный вкус. Подавайте это аппетитное блюдо, посыпав свежей зеленью.

Ранее стало известно, как приготовить картофельные лепешки на сковороде: превосходят драники по сочности и хрусту.

Дарья Иванова
Д. Иванова
