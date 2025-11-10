Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Ужин из теста фило и обычной манки. Галактобуреко — воздушная греческая запеканка: вкусно, просто и необычно

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Если вы хотите перенестись на солнечное греческое побережье, не выходя из кухни, галактобуреко — ваш идеальный проводник. Этот десерт — воплощение греческого гостеприимства: хрустящие слои воздушного теста фило, нежнейшая манная заливка с ванильными нотками и ароматный цитрусовый сироп, который пропитывает каждый кусочек. В отличие от тяжелых запеканок, галактобуреко получается удивительно легким, с идеальным балансом сладости и цитрусовой свежести. Это тот десерт, перед которым не устоят ни взрослые, ни дети — настоящее средиземноморское чудо в вашей тарелке!

Для начала приготовим заливку: в сотейнике смешайте 1 литр молока, 150 г манной крупы, 150 г сахара и ванилин. Варите на среднем огне, постоянно помешивая, до загустения. Снимите с огня и вмешайте 3 яйца по одному. Возьмите глубокую форму для запекания, смажьте растопленным сливочным маслом. Выкладывайте листы теста фило (потребуется около 400 г), смазывая каждый лист маслом. На середину формы распределите манную начинку, накройте оставшимися листами теста, также смазывая каждый слой. Верхний слой обильно смажьте маслом и нарежьте порционные квадраты. Выпекайте при 180 °C 35–40 минут до золотистого цвета. Пока выпекается десерт, приготовьте сироп: в сотейнике растворите 300 г сахара в 300 мл воды, добавьте сок половины лимона и цедру одного апельсина. Проварите 10 минут. Горячий галактобуреко сразу после духовки залейте остывшим сиропом.

Ранее сообщалось, как испечь обалденно вкусный осетинский пирог картоф-козоджын с нежным тестом и сочной картофельно-грибной начинкой.

