10 ноября 2025 в 17:11

Вкусный и сытный ужин из творога. Конкильони, или по-нашему запеканка, — просто, вкусно и необычно

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Есть блюда, которые с первого укуса возвращают в детство, на бабушкину кухню, где пахнет чем-то безумно вкусным и родным. Для меня конкильони с творогом — именно такая уютная макаронная запеканка. Эти большие ракушки, похожие на домики для начинки, идеально подходят для того, чтобы наполнить их нежным творожным кремом. Это не просто паста, а целое мероприятие — сытное, душевное и невероятно популярное в наших краях. Идеальный ужин для всей семьи, который объединяет за одним столом.

Для приготовления вам понадобится 250 граммов крупных макарон конкильони, 400 граммов творога (лучше брать не сухой, а пастообразный 9%), одно яйцо, 2-3 столовые ложки сметаны, соль и немного сахара по вкусу, можно добавить зелень укропа. Отварите конкильони в подсоленной воде согласно инструкции на упаковке, но на пару минут меньше, так как они еще дойдут в духовке. Откиньте на дуршлаг и дайте стечь воде. Тем временем приготовьте начинку: творог хорошенько разомните вилкой, смешайте с яйцом, сметаной, солью и сахаром до получения однородной кремообразной массы. Аккуратно наполните каждую остывшую ракушку творожной начинкой. Уложите наполненные конкильони в форму для запекания, смазанную маслом, сверху смажьте сметаной или посыпьте тертым сыром и запекайте в разогретой до 180 градусов духовке около 20–25 минут до румяной корочки.

Ранее сообщалось, как испечь обалденно вкусный осетинский пирог картоф-козоджын с нежным тестом и сочной картофельно-грибной начинкой.

