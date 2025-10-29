Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
29 октября 2025 в 11:00

Универсальное яблочное желе — в печенье, торт и на хлеб! 4 ингредиента, а какая вкуснота

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Яблочное желе — это настоящая магия на кухне, способная превратить простой завтрак в изысканный десерт, а обычную выпечку — в кулинарный шедевр. Его золотистый цвет и нежный, сбалансированный вкус, в котором гармонично сочетаются сладость и легкая освежающая кислинка, делают его невероятно универсальным. Это не просто десерт, а полноценный ингредиент для творчества. Его можно намазать на утренний тост, использовать как прослойку для бисквитного торта, начинить им песочное печенье или подать к сырной тарелке. Такое желе станет вашим главным кулинарным помощником.

Для его приготовления вам понадобится один килограмм яблок кисло-сладких сортов, полкилограмма сахара, один литр воды и один пакетик желирующего вещества, например, агар-агара или пектина, около 10 граммов. Яблоки тщательно вымойте, удалите сердцевину и нарежьте дольками, не снимая кожуры, именно в ней содержится больше всего пектина. Залейте фрукты водой и варите на среднем огне около 25 минут до полного размягчения. Полученную массу процедите через марлю, но не отжимайте, чтобы желе осталось прозрачным. В чистый яблочный сок всыпьте сахар и желирующий порошок, тщательно перемешайте. Доведите до кипения и варите на медленном огне пять — семь минут, снимая пену. Горячий сироп разлейте по стерильным банкам или формам и оставьте до полного остывания для застывания.

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из четырех ингредиентов.

Читайте также
Пачка творога и горстка муки — пеку творожные плетенки с яблоками! Нежная вкуснятина к чаю — вкуснее шарлотки
Общество
Пачка творога и горстка муки — пеку творожные плетенки с яблоками! Нежная вкуснятина к чаю — вкуснее шарлотки
Карамельная шарлотка: простой рецепт с небольшим секретом для вкуса
Общество
Карамельная шарлотка: простой рецепт с небольшим секретом для вкуса
Аромат на весь дом — креветки с чесноком! 10 минут — и готово!
Семья и жизнь
Аромат на весь дом — креветки с чесноком! 10 минут — и готово!
Баклажаны в духовке с помидорами, сыром и чесноком: готово за полчаса!
Семья и жизнь
Баклажаны в духовке с помидорами, сыром и чесноком: готово за полчаса!
Кисло-сладкое и ароматное желе-мармелад из яблок. Самый вкусный и необычный рецепт осени
Общество
Кисло-сладкое и ароматное желе-мармелад из яблок. Самый вкусный и необычный рецепт осени
яблоки
рецепты
желе
домашние заготовки
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пьяный мужчина устроил стрельбу на детской площадке из-за обиды
Военэксперт объяснил главную разницу между «Орешником» и «Буревестником»
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 29 октября: где сбои в РФ
Идеален к чаю: готовим заливной пирог с капустой — быстрый рецепт
«План для достижения победы»: на Западе сообщили Киеву неприятные новости
«Это ребячество»: Карлсон раскритиковал страны Запада за позицию по Крыму
Поклонская высказалась о секспросвете для первоклассников
Погода в Москве в среду, 29 октября: в столице ударят трескучие морозы?
В России наступил «вейповый голод»
Во Франции пытаются разобраться в менталитете россиян
Совфед поддержал закон о круглогодичном призыве
Православным дали советы, как провести Дмитриевскую родительскую субботу
«Уничтожено полностью»: россиянин раскрыл последствия урагана на Ямайке
Стало известно о новой жертве фигуранта дела Ларисы Долиной
Подростки устроили ДТП на чужой машине и попытались скрыться
Раскрыто число сбитых в Орловской области «ночных» БПЛА
В одном регионе России запретили продавать энергетики по ночам
Союзник США в Азии стал отдаляться от НАТО
Медведчук раскрыл, как Зеленский может спасти окруженных солдат ВСУ
В ФТС описали ситуацию с очередями из фур на границе России и Казахстана
Дальше
Самое популярное
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Семья и жизнь

Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Семья и жизнь

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Семья и жизнь

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.