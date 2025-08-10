Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 августа 2025 в 10:00

Удивила гостей своей хитовой новинкой! Шпинатный рулет со свекольным муссом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Шпинатный рулет со свекольным муссом — цветной восторг! Хотите удивить гостей необычной закуской, которая выглядит как произведение искусства? Этот яркий рулет — то, что нужно! Нежно-зеленое шпинатное тесто и розовая свекольная начинка создают потрясающий визуальный эффект, а вкус... О, этот гармоничный баланс свежести шпината и сладости свеклы! И поверьте, готовится это чудо гораздо проще, чем кажется.

Готовим цветное чудо

Сначала займемся тестом: 150 г замороженного шпината разморозьте и отожмите лишнюю жидкость. В блендере измельчите шпинат с 2 яйцами до однородности. Добавьте 50 г муки и щепотку соли, перемешайте до гладкости. Тесто должно быть как на тонкие блины.

Возьмите противень, застелите пергаментом и вылейте тесто, равномерно распределив по всей поверхности. Выпекайте при 180°C 7–8 минут — пласт должен схватиться, но остаться эластичным. Готовый пласт накройте влажным полотенцем, чтобы не пересох.

Для начинки 2 отварные свеклы нарежьте кубиками и измельчите в блендере с 150 г творожного сыра, 2 зубчиками чеснока, цедрой лимона, солью и перцем. Должен получиться нежный мусс. 2 яйца сварите вкрутую, очистите и нарежьте тонкими кружочками.

На шпинатный пласт выложите свекольный мусс, распределите ровным слоем, оставив 2 см с одного края. Сверху разложите кружки яиц. Аккуратно сверните рулет, помогая себе пергаментом. Заверните в пищевую пленку и уберите в холодильник на 1 час.

Перед подачей нарежьте красивыми ломтиками. Этот рулет — настоящая палитра вкусов и цветов!

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные кабачковые палочки с чесноком в панировке.

