01 октября 2025 в 11:00

Зеленые котлетки из индейки с кабачком — очень сочные: простой рецепт на ужин

Зеленые котлетки из индейки с кабачком — очень сочные: простой рецепт на ужин! Они сочетают в себе пользу и восхитительный вкус. Шпинат и кабачок делают фарш сочным, а зелень придает свежую нотку. Отличный вариант легкого ужина, который порадует даже тех, кто обычно избегает полезной еды.

Ингредиенты

  • Филе индейки — 300 г
  • Шпинат свежий — 50 г
  • Кабачок — 50 г
  • Лук репчатый — 30 г
  • Лук зеленый — 10 г
  • Яйцо — 1 шт.
  • Соль — по вкусу
  • Перец — по вкусу
  • Масло растительное — для жарки

Приготовление

  1. Измельчите в блендере филе индейки, репчатый лук, кабачок и шпинат до однородности. Добавьте яйцо, мелко нарезанный зеленый лук, соль и перец, тщательно вымешайте фарш. Сформируйте небольшие котлеты и обжарьте их на разогретой сковороде с маслом по 2-3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.
  2. Для полной готовности уменьшите огонь и потушите под крышкой еще 2-3 минуты. Подавайте с овощным салатом или легким гарниром. Приятного аппетита!

Ранее мы готовили куриные ножки в духовке в вау-маринаде! Беспроигрышный вариант ужина.

Ольга Шмырева
О. Шмырева
