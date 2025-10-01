Зеленые котлетки из индейки с кабачком — очень сочные: простой рецепт на ужин! Они сочетают в себе пользу и восхитительный вкус. Шпинат и кабачок делают фарш сочным, а зелень придает свежую нотку. Отличный вариант легкого ужина, который порадует даже тех, кто обычно избегает полезной еды.
Ингредиенты
- Филе индейки — 300 г
- Шпинат свежий — 50 г
- Кабачок — 50 г
- Лук репчатый — 30 г
- Лук зеленый — 10 г
- Яйцо — 1 шт.
- Соль — по вкусу
- Перец — по вкусу
- Масло растительное — для жарки
Приготовление
- Измельчите в блендере филе индейки, репчатый лук, кабачок и шпинат до однородности. Добавьте яйцо, мелко нарезанный зеленый лук, соль и перец, тщательно вымешайте фарш. Сформируйте небольшие котлеты и обжарьте их на разогретой сковороде с маслом по 2-3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.
- Для полной готовности уменьшите огонь и потушите под крышкой еще 2-3 минуты. Подавайте с овощным салатом или легким гарниром. Приятного аппетита!
