Зеленые котлетки из индейки с кабачком — очень сочные: простой рецепт на ужин! Они сочетают в себе пользу и восхитительный вкус. Шпинат и кабачок делают фарш сочным, а зелень придает свежую нотку. Отличный вариант легкого ужина, который порадует даже тех, кто обычно избегает полезной еды.

Ингредиенты

Филе индейки — 300 г

Шпинат свежий — 50 г

Кабачок — 50 г

Лук репчатый — 30 г

Лук зеленый — 10 г

Яйцо — 1 шт.

Соль — по вкусу

Перец — по вкусу

Масло растительное — для жарки

Приготовление

Измельчите в блендере филе индейки, репчатый лук, кабачок и шпинат до однородности. Добавьте яйцо, мелко нарезанный зеленый лук, соль и перец, тщательно вымешайте фарш. Сформируйте небольшие котлеты и обжарьте их на разогретой сковороде с маслом по 2-3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Для полной готовности уменьшите огонь и потушите под крышкой еще 2-3 минуты. Подавайте с овощным салатом или легким гарниром. Приятного аппетита!

