Рулет из горбуши с яйцом и зеленью — вкусный и горячим, и холодным! Секрет в красивой начинке!

Этот рулет я готовлю, когда хочется удивить гостей или сделать ужин по-настоящему праздничным. Он выглядит очень эффектно, с красивыми розовыми и желтыми полосками в разрезе, а готовится гораздо проще, чем кажется. Нежная горбуша, сочное яйцо и ароматная зелень создают идеальную гармонию вкусов. Такой рулет хорош и горячим, и холодным — я часто беру его с собой на пикник. Это блюдо неизменно собирает восторженные отзывы!

Нам понадобится: 1 филе горбуши (примерно 500 г), 3 яйца, пучок укропа, соль, перец, растительное масло. Яйца отвариваем вкрутую, очищаем и нарезаем кубиками. Укроп мелко рубим.

Филе горбуши очищаем от кожи и костей. Посередине пласта делаем надрезы, чтобы рыба легче скручивалась. Солим, перчим с двух сторон.

На рыбу выкладываем начинку: смесь яиц и укропа, оставляя по краям по 2 см. Аккуратно скручиваем рулет, стараясь сделать его плотным. Заворачиваем в пищевую пленку.

Варим рулет в кипящей воде 25–30 минут. Достаем, даем остыть прямо в пленке, затем убираем в холодильник на 2–3 часа. Перед подачей нарезаем на порционные кусочки.

