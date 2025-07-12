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12 июля 2025 в 13:00

Удиви всех! Домашний карамельный попкорн из хлеба за пару минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Удиви всех! Домашний карамельный попкорн из хлеба за пару минут. Карамельный попкорн из хлеба — быстрый и необычный десерт, который легко сделать дома. Несколько простых шагов — и из обычных продуктов получится вкусная сладость. Отличный способ использовать обычный хлеб и получить хрустящую карамельную закуску.

Ингредиенты

  • Хлеб — 3 ломтика
  • Сахар — 3 ст.л
  • Вода — 5 ст.л
  • Масло сливочное — 15 гр
  • Молоко — 5 ст.л

Приготовление

  1. Все продукты должны быть комнатной температуры. В сковороду всыпьте сахар, добавьте воду так, чтобы она покрыла сахар. Пока не перемешивайте. Грейте до светло-коричневого цвета карамели.
  2. Добавьте сливочное масло и молоко, снимите с огня и перемешайте — карамель сильно кипит. Через минуту добавьте нарезанный на мелкие кубики хлеб и перемешайте, чтобы кусочки равномерно покрылись карамелью.
  3. Выложите хлеб на тарелку одним слоем и дайте карамельному слою застыть.

Так получается вкусная хрустящая закуска, которая отлично подходит к чаю.

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сладости
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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