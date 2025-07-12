Удиви всех! Домашний карамельный попкорн из хлеба за пару минут

Удиви всех! Домашний карамельный попкорн из хлеба за пару минут

Удиви всех! Домашний карамельный попкорн из хлеба за пару минут. Карамельный попкорн из хлеба — быстрый и необычный десерт, который легко сделать дома. Несколько простых шагов — и из обычных продуктов получится вкусная сладость. Отличный способ использовать обычный хлеб и получить хрустящую карамельную закуску.

Ингредиенты

Хлеб — 3 ломтика

Сахар — 3 ст.л

Вода — 5 ст.л

Масло сливочное — 15 гр

Молоко — 5 ст.л

Приготовление

Все продукты должны быть комнатной температуры. В сковороду всыпьте сахар, добавьте воду так, чтобы она покрыла сахар. Пока не перемешивайте. Грейте до светло-коричневого цвета карамели. Добавьте сливочное масло и молоко, снимите с огня и перемешайте — карамель сильно кипит. Через минуту добавьте нарезанный на мелкие кубики хлеб и перемешайте, чтобы кусочки равномерно покрылись карамелью. Выложите хлеб на тарелку одним слоем и дайте карамельному слою застыть.

Так получается вкусная хрустящая закуска, которая отлично подходит к чаю.

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