Удиви всех! Домашний карамельный попкорн из хлеба за пару минут. Карамельный попкорн из хлеба — быстрый и необычный десерт, который легко сделать дома. Несколько простых шагов — и из обычных продуктов получится вкусная сладость. Отличный способ использовать обычный хлеб и получить хрустящую карамельную закуску.
Ингредиенты
- Хлеб — 3 ломтика
- Сахар — 3 ст.л
- Вода — 5 ст.л
- Масло сливочное — 15 гр
- Молоко — 5 ст.л
Приготовление
- Все продукты должны быть комнатной температуры. В сковороду всыпьте сахар, добавьте воду так, чтобы она покрыла сахар. Пока не перемешивайте. Грейте до светло-коричневого цвета карамели.
- Добавьте сливочное масло и молоко, снимите с огня и перемешайте — карамель сильно кипит. Через минуту добавьте нарезанный на мелкие кубики хлеб и перемешайте, чтобы кусочки равномерно покрылись карамелью.
- Выложите хлеб на тарелку одним слоем и дайте карамельному слою застыть.
Так получается вкусная хрустящая закуска, которая отлично подходит к чаю.
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