«Коммунальный грабеж»: Миронов нашел способ остановить рост тарифов на ЖКУ

Сфера ЖКХ нуждается в общероссийском аудите, заявил NEWS.ru лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. По его словам, региональные власти превышают предельные индексы увеличения тарифов. Подобную практику парламентарий назвал недопустимой.

Региональные власти, пользуясь попустительством федерального центра, превышают предельные индексы повышения тарифов ЖКХ, и это недопустимо. На примере Омской области видно, как в реальности происходит индексация. В среднем по России услуги ЖКХ с 1 июля должны были вырасти на 11,9%. Для Омской области лимит повышения установили 16,1%, однако губернатор решил поднять планку до 39,6%. Но вмешалась прокуратура, после чего индекс упал до 26,8%, — отметил Миронов.

По его словам, за всеми цифрами, на обоснование которых «ушли горы писанины», на самом деле ничего не стоит, кроме «аппетитов коммунального бизнеса». Миронов обратил внимание, что омские власти обосновывают сверхнормативное повышение учетом расходов, не учтенных при установлении тарифов в прошлые годы, и недополученных в связи с этим доходов коммунальных предприятий.

А какое дело чиновникам до доходов коммунальщиков? Пусть они, как это положено, через суд взыскивают недополученную прибыль с того, кто установил неправильные, с их точки зрения, тарифы. А зачем лезть в карман к потребителям? Они сколько просили, столько и заплатили. Еще хочется? А рожа не треснет?! Вот, к примеру, омскому мусорному оператору хотят поднять плату за вывоз ТКО на 49% вместо 5,8%. Видно, он, бедняга, больше всех недополучил, — подчеркнул Миронов.

Он напомнил, что партия уже несколько лет требует вместо «узаконенного грабежа» провести аудит отрасли и выяснить, сколько на самом деле стоят услуги ЖКХ. Миронов также призвал главу ФАС Максима Шаскольского защитить россиян от «коммунального рэкета».

Каждый раз накануне очередной индексации ФАС клятвенно заверяет соотечественников, что не допустит превышения установленных правительством предельных индексов, и каждый раз эти слова остаются на бумаге. Пора наконец от деклараций переходить к делу, — подытожил Миронов.

Ранее общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь заявил, что рост тарифов на ЖКУ в России зависит от географии региона и инфляции. По его словам, например, в северных областях, где долгая зима, отопление обходится для получателей услуг дороже.