«Не покаявшись»: Захарова о позиции США по Хиросиме

Соединенные Штаты все больше укрепляются в мысли, что бомбардировка Японии в 1945 году была правильным решением, обратила внимание в эфире радио Sputnik представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, американские власти так и не покаялись за свои действия. Дипломат отметила, что неназывание США оставляет их в зоне комфорта.

Не раскаявшись, не покаявшись, они укрепляются в понимании того, что сделали все правильно. Вот в чем проблема. Они же не раскаялись. Что значит неназывание США? Это создание им зоны комфорта, — убеждена Захарова.

Она добавила, что если не называть США стороной, совершившей ядерные бомбардировки, они так и не ответят на вопрос, готова ли страна вновь устроить подобное. Захарова уверена, что Вашингтону не хватает смелости и совести, чтобы прямо высказаться на эту тему.

Ранее журналисты The New York Times заявили, что ядерные удары по Хиросиме и Нагасаки предотвратили гибель сотен тысяч людей. По их мнению, решение американского руководства было правильным.