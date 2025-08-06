Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
06 августа 2025 в 09:56

«Не покаявшись»: Захарова о позиции США по Хиросиме

Захарова: США укрепляются в мысли о правильности бомбардировки Японии

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ

Соединенные Штаты все больше укрепляются в мысли, что бомбардировка Японии в 1945 году была правильным решением, обратила внимание в эфире радио Sputnik представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, американские власти так и не покаялись за свои действия. Дипломат отметила, что неназывание США оставляет их в зоне комфорта.

Не раскаявшись, не покаявшись, они укрепляются в понимании того, что сделали все правильно. Вот в чем проблема. Они же не раскаялись. Что значит неназывание США? Это создание им зоны комфорта, — убеждена Захарова.

Она добавила, что если не называть США стороной, совершившей ядерные бомбардировки, они так и не ответят на вопрос, готова ли страна вновь устроить подобное. Захарова уверена, что Вашингтону не хватает смелости и совести, чтобы прямо высказаться на эту тему.

Ранее журналисты The New York Times заявили, что ядерные удары по Хиросиме и Нагасаки предотвратили гибель сотен тысяч людей. По их мнению, решение американского руководства было правильным.

МИД РФ
Мария Захарова
США
Япония
Хиросима
Нагасаки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мужчина прикурил от Вечного огня в центре Парижа и поплатился
Медведь добровольно сдал кровь
«Наше будущее»: в СПЧ призвали возобновить исследования о подростках
Экс-футболист сборной России описал реакцию «Зенита» на новый лимит в РПЛ
Пьяные посиделки закончились страшной расправой в Иркутской области
Три беспилотника ВСУ сбили над Смоленской областью
Нудистский заплыв шокировал отдыхающих на российском курорте
«Знак свыше»: православный депутат о найденной иконе на берегу Анапы
ВСУ нанесли удар по больнице в Херсонской области
«Где находятся рамки»: военкор жестко ответил Стерлигову на рынок рабов
Обнуление ипотеки предложили для одной категории россиян
Нападение медведя на российскую певицу оказалось трагической ошибкой
Мешки с валютой, оружие: экс-чиновник украл предприятие на 100 млрд, детали
В СПЧ оценили идею помещать подростков в исправительные центры за нарушения
Кадыров сообщил о вылете в зону спецоперации новой группы добровольцев
Астрофизик допустил существование внеземных цивилизаций
В Раде признали, чем обернулось вторжение в Курскую область
Ветеран «Спартака» призвал ужесточить лимит до трех легионеров в РПЛ
«Происходят убийства и пытки»: Мирошник о секретных тюрьмах ВСУ и Судже
«Мутация в сознании». Стерлигов решил открыть рынок рабов: что известно
Дальше
Самое популярное
Тысячи солдат на границе, НАТО в Часове Яре: новости СВО на вечер 4 августа
Россия

Тысячи солдат на границе, НАТО в Часове Яре: новости СВО на вечер 4 августа

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Сына экс-главнокомандующего ВМФ России заподозрили в мошенничестве
Россия

Сына экс-главнокомандующего ВМФ России заподозрили в мошенничестве

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.