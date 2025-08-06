Вот что значит «тает во рту» — готовим крутое печенье с шоколадом

Арахисовое печенье в шоколаде — простой и вкусный способ порадовать себя домашней выпечкой. Хрустящие орехи, насыщенный аромат и шоколадная глазурь — всё это всего за полчаса. Печенье исчезает с тарелки за минуту, настолько оно вкусное!
Ингредиенты:
- арахис — 250 г;
- яйцо — 1 шт.;
- соль — 1/3 ч. л.;
- сахар — 50 г;
- мука — 35 г;
- темный шоколад — 85 г;
- растительное масло — 20 мл.
Приготовление:
- Обжарьте арахис на сухой сковороде до лёгкого аромата.
- Измельчите в блендере, чтобы остались небольшие кусочки.
- Смешайте орехи, яйцо, соль, сахар и муку.
- Сформируйте шарики, приплюсните и выложите на пергамент.
- Выпекайте 12–15 минут при 180 °C до золотистой корочки.
- Остудите печенье.
- Растопите шоколад с маслом на водяной бане или в микроволновке.
- Окуните печенье в глазурь или полейте сверху.
- Оставьте до застывания при комнатной температуре.
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