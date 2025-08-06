Вот что значит «тает во рту» — готовим крутое печенье с шоколадом

Вот что значит «тает во рту» — готовим крутое печенье с шоколадом

Арахисовое печенье в шоколаде — простой и вкусный способ порадовать себя домашней выпечкой. Хрустящие орехи, насыщенный аромат и шоколадная глазурь — всё это всего за полчаса. Печенье исчезает с тарелки за минуту, настолько оно вкусное!

Ингредиенты:

арахис — 250 г;

яйцо — 1 шт.;

соль — 1/3 ч. л.;

сахар — 50 г;

мука — 35 г;

темный шоколад — 85 г;

растительное масло — 20 мл.

Приготовление:

Обжарьте арахис на сухой сковороде до лёгкого аромата. Измельчите в блендере, чтобы остались небольшие кусочки. Смешайте орехи, яйцо, соль, сахар и муку. Сформируйте шарики, приплюсните и выложите на пергамент. Выпекайте 12–15 минут при 180 °C до золотистой корочки. Остудите печенье. Растопите шоколад с маслом на водяной бане или в микроволновке. Окуните печенье в глазурь или полейте сверху. Оставьте до застывания при комнатной температуре.

Ранее сообщалось о десерте, который подойдет ленивым сладкоежкам. Это молочные кубики. Они получаются воздушными, с приятной текстурой, а готовятся буквально за считаные минуты.