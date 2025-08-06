Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
06 августа 2025 в 08:19

Вот что значит «тает во рту» — готовим крутое печенье с шоколадом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Арахисовое печенье в шоколаде — простой и вкусный способ порадовать себя домашней выпечкой. Хрустящие орехи, насыщенный аромат и шоколадная глазурь — всё это всего за полчаса. Печенье исчезает с тарелки за минуту, настолько оно вкусное!

Ингредиенты:

  • арахис — 250 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • соль — 1/3 ч. л.;
  • сахар — 50 г;
  • мука — 35 г;
  • темный шоколад — 85 г;
  • растительное масло — 20 мл.

Приготовление:

  1. Обжарьте арахис на сухой сковороде до лёгкого аромата.
  2. Измельчите в блендере, чтобы остались небольшие кусочки.
  3. Смешайте орехи, яйцо, соль, сахар и муку.
  4. Сформируйте шарики, приплюсните и выложите на пергамент.
  5. Выпекайте 12–15 минут при 180 °C до золотистой корочки.
  6. Остудите печенье.
  7. Растопите шоколад с маслом на водяной бане или в микроволновке.
  8. Окуните печенье в глазурь или полейте сверху.
  9. Оставьте до застывания при комнатной температуре.

Ранее сообщалось о десерте, который подойдет ленивым сладкоежкам. Это молочные кубики. Они получаются воздушными, с приятной текстурой, а готовятся буквально за считаные минуты.

еда
рецепты
десерты
шоколад
печенье
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экс-футболист сборной России описал реакцию «Зенита» на новый лимит в РПЛ
Пьяные посиделки закончились страшной расправой в Иркутской области
Три беспилотника ВСУ сбили над Смоленской областью
Нудистский заплыв шокировал отдыхающих на российском курорте
«Знак свыше»: православный депутат о найденной иконе на берегу Анапы
ВСУ нанесли удар по больнице в Херсонской области
«Где находятся рамки»: военкор жестко ответил Стерлигову на рынок рабов
Обнуление ипотеки предложили для одной категории россиян
Нападение медведя на российскую певицу оказалось трагической ошибкой
Мешки с валютой, оружие: экс-чиновник украл предприятие на 100 млрд, детали
В СПЧ оценили идею помещать подростков в исправительные центры за нарушения
Кадыров сообщил о вылете в зону спецоперации новой группы добровольцев
Астрофизик допустил существование внеземных цивилизаций
В Раде признали, чем обернулось вторжение в Курскую область
Ветеран «Спартака» призвал ужесточить лимит до трех легионеров в РПЛ
«Происходят убийства и пытки»: Мирошник о секретных тюрьмах ВСУ и Судже
«Мутация в сознании». Стерлигов решил открыть рынок рабов: что известно
Россияне ринулись брать кредиты после снижения ставки ЦБ
На Камчатке произошел еще один сильный афтершок
На Урале поезд протаранил самосвал с водителем без прав
Дальше
Самое популярное
Тысячи солдат на границе, НАТО в Часове Яре: новости СВО на вечер 4 августа
Россия

Тысячи солдат на границе, НАТО в Часове Яре: новости СВО на вечер 4 августа

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Сына экс-главнокомандующего ВМФ России заподозрили в мошенничестве
Россия

Сына экс-главнокомандующего ВМФ России заподозрили в мошенничестве

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.