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06 августа 2025 в 09:47

Отряд кораблей ТОФ вошел в бухту Магадана

Корабли ТОФ вошли в Нагаевскую бухту Магадана в рамках акции «Сила в правде»

Большой противолодочный корабль (БПК) «Адмирал Пантелеев» Большой противолодочный корабль (БПК) «Адмирал Пантелеев» Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл в Нагаевскую бухту Магадана, дав старт масштабной патриотической акции «Сила в правде», сообщила пресс-служба областного правительства. Визит сопровождался традиционным салютом нации — прозвучало 11 холостых залпов.

В состав отряда вошли спасательное буксирное судно «Алатау», большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев», большой десантный корабль «Ослябя», корвет «Совершенный» и подводная лодка «Магадан». В программе мероприятий — концерты ансамблей флота, выставка военной техники и интерактивные площадки для жителей, организованные в парке «Маяк».

Далее корабли посетят Петропавловск-Камчатский, Чукотку, Курильские острова и Сахалин, завершив поход во Владивостоке. Особое внимание будет уделено памятным местам, связанным с героизмом моряков в годы Великой Отечественной войны.

Акция «Сила в правде» направлена на сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне и противодействие ее фальсификации. Также моряки чествуют подвиги тихоокеанцев в ходе военной операции на Украине.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что силы Северного, Тихоокеанского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии завершили участие в масштабных военно-морских учениях «Июльский шторм», проходивших в период с 23 по 27 июля. По данным военного ведомства, целью маневров стала проверка готовности Военно-морского флота России к выполнению нестандартных оперативных задач и применению перспективных видов вооружений.
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