В Минобороны РФ раскрыли цель «Июльского шторма»

Силы Северного, Тихоокеанского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии завершили участие в масштабных военно-морских учениях «Июльский шторм», проходивших в период с 23 по 27 июля, сообщили в Минобороны РФ. По данным военного ведомства, целью маневров стала проверка готовности Военно-морского флота России к выполнению нестандартных оперативных задач и применению перспективных видов вооружений.

В ходе учения «Июльский шторм» главным командованием Военно-морского флота была проверена готовность группировок сил флотов и Каспийской флотилии к решению нестандартных оперативных задач, комплексному применению высокоточного оружия большой дальности, беспилотных систем, перспективных и современных образцов вооружения и военной техники, — говорится в сообщении.

В масштабных учениях приняли участие свыше 150 боевых кораблей и судов обеспечения. Воздушную поддержку обеспечивали 120 летательных аппаратов морской авиации. На побережье были развернуты 10 мобильных береговых ракетных комплексов. Также в маневрах были задействованы 950 единиц военной и специальной техники. Общая численность задействованного личного состава превысила 15 тысяч военнослужащих.

Ранее учения ВМФ России «Июльский шторм» с участием кораблей Северного, Тихоокеанского и Балтийского флотов, а также Каспийской флотилии попали на видео, которым поделились представители Министерства обороны РФ. На кадрах можно увидеть пуск ракеты противолодочного комплекса с борта корвета Тихоокеанского флота «Гремящий» по условному противнику в акватории Тихого океана. Также МО показало колонну береговых ракетных комплексов «Бал» Каспийской флотилии на марше.